Quatro homens invadem lava-jato e roubam três carros na Pampulha

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Quatro homens invadiram um lava-jato localizado na rua Estoril, no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e roubaram três carros na tarde dessa quinta-feira (23/7).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o primeiro suspeito chegou ao local pilotando uma moto da marca BMW e invadiu portanto uma arma aparentemente de calibre .38. Ele ameaçou os funcionários e mandou que ficassem nos fundos do lava-jato.

Na sequência, três outros suspeitos entraram no estabelecimento e adulteraram as placas de um Hyundai Tucson, de um Chevrolet Onix e de um Volkswagen T-Cross com adesivos, possivelmente com a finalidade de dificultar a identificação dos veículos. O trio saiu com os carros roubados na direção do Anel Rodoviário escoltados pelo suspeito na motocicleta.

O celular de uma das vítimas também foi levado. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista permaneceu com o capacete durante toda a ação e os três comparsas usavam máscaras que cobriam todo o rosto.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura o roubo mas, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi destinado à 3a Delegacia de Polícia Civil Noroeste.

