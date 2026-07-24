Homem mata esposa por não fazer almoço, toma pinga em bar e volta pra casa
Suspeito foi preso em casa, lavando a louça, e confessou o crime à Polícia Militar
compartilheSIGA
Um homem de 51 anos foi preso suspeito de matar a esposa, de 56, na manhã dessa quinta-feira (23/7), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e disse que a discussão começou porque a companheira não quis preparar o almoço.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência foi registrada por volta das 11h05, na Avenida C-11, Bairro Residencial Canaã Um. De acordo com a PM, o proprietário de um bar localizado na esquina da residência acionou a polícia após o suspeito entrar no estabelecimento, pedir uma dose de pinga e afirmar que havia acabado de matar a esposa com golpes de faca. Em seguida, ele deixou o local.
Os militares foram até a casa e encontraram o portão apenas encostado. No interior do imóvel, o homem lavava louças na cozinha. Ele atendeu à ordem para sair da residência e foi preso sem oferecer resistência. Na sala, os policiais encontraram a mulher sentada no sofá, ensanguentada.
Leia Mais
Ainda segundo a PM, duas bocas do fogão estavam acesas e havia vazamento de gás na cozinha. Os militares encontraram manchas de sangue nas chamas do fogão, na pia e no piso, além do cabo de uma peixeira. A lâmina, com cerca de 15 cm, estava dentro da pia já lavada.
Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que discutiu com a esposa porque ela não quis fazer o almoço. Segundo ele, durante a briga, a mulher lhe deu um tapa no rosto e, em seguida, ele pegou uma peixeira e a golpeou enquanto ela estava sentada no sofá.
O homem também contou que, após o crime, foi até um bar, tomou uma dose de pinga e comentou com pessoas que havia acabado de matar a companheira. Ainda conforme o relato dele, o casal vivia junto havia nove anos e as discussões eram frequentes porque, segundo sua versão, a mulher se recusava a preparar as refeições, fazer os afazeres domésticos e passava muito tempo no celular.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil verificou que a mulher foi atingida por oito golpes de faca, principalmente nas regiões do tórax e do pescoço.
Testemunhas disseram à polícia que o casal brigava com frequência. Uma delas afirmou que o suspeito já havia ameaçado a companheira anteriormente, dizendo que deixaria a cidade, mas que antes a mataria.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Militar informou ainda que o homem já havia sido preso em 2021 por ameaçar a vítima com uma arma branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil.