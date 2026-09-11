Motociclista morre em tentativa de ultrapassagem em Ouro Preto
Segundo relatos de populares aos bombeiros, o motociclista tentava ultrapassar um ônibus quando o guidão da moto esbarrou em outro coletivo que seguia no sentido contrário
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Um motociclista, de 40 anos, morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus na noite desta sexta-feira (11/9), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 18h45, na Rua Padre Rolim, no Bairro São Cristóvão.
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Segundo relatos de populares aos bombeiros, o motociclista tentava ultrapassar um ônibus quando o guidão da moto esbarrou em outro coletivo que seguia no sentido contrário. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de uma loja.
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Militares do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima sem pulso e iniciaram imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar.
Uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, após chegar ao local, o médico da equipe constatou a morte do motociclista.
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A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Ouro Preto também acompanharam a ocorrência.