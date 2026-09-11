Morre Pretinha, cadela "funcionária" de prefeitura da Grande BH por 13 anos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Pretinha, a cadela que ganhou fama nas redes ao se tornar mascote da Prefeitura Municipal de Ibirité, na Grande BH, morreu na noite da última quinta-feira (10/9). A Prefeitura utilizou as redes sociais para publicar uma homenagem ao animal, que se tornou “funcionário” do Executivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Por 13 anos, a Pretinha fez da Prefeitura a sua casa. Esteve presente na rotina de servidores e das tantas pessoas que passam por aqui, conquistando carinho, cuidado e um lugar especial na nossa história. (...). Sua ausência já é sentida por todos, mas ficam o carinho, a gratidão e as muitas lembranças construídas”, diz a prefeitura em parte do texto.

Pretinha também virou uma espécie de garota-propaganda da causa animal em Ibirité. Aparecia em campanhas de vacinação, castração, combate ao abandono e aos maus-tratos e em ações de educação ambiental. Ela chegou a ter perfil próprio nas redes sociais.

Pretinha era uma cadela vira-lata que vivia nas proximidades da Prefeitura de Ibirité e foi resgatada por funcionários em situação de abandono, debilitada, desnutrida e com problemas de saúde. Os servidores passaram a alimentá-la e cuidar dela.

Inicialmente, Pretinha ficava no estacionamento, mas acabou conquistando espaço dentro do prédio. Segundo relatos publicados ao longo dos anos, Pretinha passou a circular livremente por praticamente todos os setores da prefeitura.

Ela ganhou uma casinha, cama, alimentação e atendimento veterinário, além de um crachá com a identificação “Pretinha Mascote”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura brincava com a ideia de que ela era uma “funcionária” ou “servidora” do município. Ela recebia visitantes, acompanhava os vigias e tinha acesso até ao gabinete do prefeito.