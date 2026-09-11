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Morre Pretinha, cadela "funcionária" de prefeitura da Grande BH por 13 anos

Animal ganhou fama nas redes ao se tornar mascote da Prefeitura Municipal de Ibirité com perfil próprio nas redes. "Sua ausência já é sentida por todos", escreveu a prefeitura em seu perfil no Instagram

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/09/2026 20:26 - atualizado em 11/09/2026 21:00

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Pretinha era uma cadela vira-lata que vivia nas proximidades da Prefeitura de Ibirité e foi resgatada por funcionários em situação de abandono
Pretinha era uma cadela vira-lata que vivia nas proximidades da Prefeitura de Ibirité e foi resgatada por funcionários em situação de abandono crédito: @pretinhamascotepmi / Instagram / Reprodução

Pretinha, a cadela que ganhou fama nas redes ao se tornar mascote da Prefeitura Municipal de Ibirité, na Grande BH, morreu na noite da última quinta-feira (10/9). A Prefeitura utilizou as redes sociais para publicar uma homenagem ao animal, que se tornou “funcionário” do Executivo.

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“Por 13 anos, a Pretinha fez da Prefeitura a sua casa. Esteve presente na rotina de servidores e das tantas pessoas que passam por aqui, conquistando carinho, cuidado e um lugar especial na nossa história. (...). Sua ausência já é sentida por todos, mas ficam o carinho, a gratidão e as muitas lembranças construídas”, diz a prefeitura em parte do texto.

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Pretinha também virou uma espécie de garota-propaganda da causa animal em Ibirité. Aparecia em campanhas de vacinação, castração, combate ao abandono e aos maus-tratos e em ações de educação ambiental. Ela chegou a ter perfil próprio nas redes sociais.

Pretinha era uma cadela vira-lata que vivia nas proximidades da Prefeitura de Ibirité e foi resgatada por funcionários em situação de abandono, debilitada, desnutrida e com problemas de saúde. Os servidores passaram a alimentá-la e cuidar dela.

Inicialmente, Pretinha ficava no estacionamento, mas acabou conquistando espaço dentro do prédio. Segundo relatos publicados ao longo dos anos, Pretinha passou a circular livremente por praticamente todos os setores da prefeitura.

Ela ganhou uma casinha, cama, alimentação e atendimento veterinário, além de um crachá com a identificação “Pretinha Mascote”.

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A prefeitura brincava com a ideia de que ela era uma “funcionária” ou “servidora” do município. Ela recebia visitantes, acompanhava os vigias e tinha acesso até ao gabinete do prefeito.

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