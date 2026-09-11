Ministro celebra em Minas 1 milhão de crianças vacinadas com a Pneumo 20

O Brasil ultrapassou um milhão de crianças imunizadas, por meio do Sistema Único de Saúde, com a vacina Pneumo 20, que protege contra doenças pneumocócicas e amplia a prevenção de pneumonia, meningite e outras enfermidades. O marco foi comemorado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em visita a Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (11/9).

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A vacina Pneumo 20 passou a ser disponibilizada, gratuitamente, nas unidades de saúde do SUS para crianças menores de 5 anos em junho deste ano, sendo incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação. Antes, o imunizante só era encontrado no sistema particular, ao custo médio de R$ 600.

O ministro Alexandre Padilha esteve em uma unidade básica de saúde (UBS) do Bairro Independência, na região Norte de Montes Claros, onde acompanhou a vacinação de crianças com a Pneumo 20.

“A inclusão da vacina Pneumo 20 no SUS é um grande avanço para a saúde e proteção das crianças e das famílias e também um alívio no bolso das famílias”, afirmou o ministro. Lembrando que imunização também representa que as crianças estão sendo protegidas contra pneumonia, meningite, otites e outras infecções de ouvido, decorrentes de complicações causadas pela bactéria pneumococo.

Padilha anunciou que, nos próximos dias, em meados de setembro, o Ministério da Saúde vai disponibilizar a vacina Pneumo 20 nas unidades do SUS também para idosos acima de 85 anos de idade.

O ministro salientou que existem muitos idosos acamados e que têm doença pulmonar crônica. Ressaltou que o Ministério da Saúde oferece a vacina para idosos que vivem em instituições de acolhimento. A partir deste mês, a assistência será melhorada e a vacina Pneumo 20 será oferecida pelo SUS também para os idosos acima de 85 anos que moram em domicílios familiares.

“A gente vai garantir a Pneumo 20 para todo o idoso a partir de 85 anos de idade - independente se ele está em casa, se ele está trabalhando, se não tem nenhuma outra doença - , vai poder ter acesso a esse direito pelo SUS, que hoje custa 600 reais na clínica privada. Vamos começar com idoso a partir de 85 anos e vai diminuindo a faixa etária na medida que vai ter uma grande adesão da população”, informou Alexandre Padilha.

Importância da proteção das crianças

O Ministério da Saúde chama a atenção para a importância da Pneumo 20 para a proteção das crianças menores de cinco anos, lembrando que o imunizante oferece cobertura mais abrangente porque inclui também os sorotipos 3, 6A e 19A, associados à doença pneumocócica invasiva no Brasil. Protege contra a otite média, que pode causar complicações, incluindo perda auditiva.

“A vacinação é a principal forma de prevenir as formas graves das doenças pneumocócicas. Além de proteger cada criança vacinada, a ampliação da cobertura contribui para reduzir internações, complicações e mortes, especialmente na primeira infância, período em que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis”, destaca o Ministério.

A pasta lembra que, entre 2023 e 2025, o Brasil registrou 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil mortes pela doença, com taxa de letalidade de 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram registrados 589 casos e 187 óbitos no período.

Visita a hospitais

Além da UBS do Bairro Independência, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve na Santa Casa de Montes Claros, maior hospital conveniado ao SUS no Norte de Minas. Ele conheceu o serviço de hemodinâmica da instituição, voltado ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, neurológicas e vasculares.

A Santa Casa de Montes Claros aderiu a R$ 10 milhões em crédito financeiro do programa Agora Tem Especialistas, voltado à oferta de atendimento especializado para pacientes do SUS. A iniciativa permite que hospitais privados e filantrópicos utilizem os atendimentos realizados para abater dívidas tributárias com a União ou compensar tributos federais futuros.

Logo em seguida, Padilha visitou as instalações da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Montes Claros, que ainda está em implantação e aguarda autorização do Ministério da Educação (MEC) para entrar em funcionamento. A nova faculdade vai preencher 80 vagas anuais e já está toda equipada, contando com estrutura moderna, com bonecos e simuladores que substituem seres humanos em estudos clínicos.

No final da tarde, o ministro Alexandre Padilha visitou o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, que possui 306 leitos, sendo 230 destinados ao SUS. Durante a visita, ele conheceu a estrutura de cirurgia robótica da instituição, utilizada em procedimentos de cirurgia geral, cardíaca e de cabeça e pescoço, além de aplicações em urologia, ginecologia e oncologia. A cirurgia robótica passou a contar com financiamento pelo SUS por meio da tabela do programa Agora Tem Especialistas, facilitando o acesso dos pacientes a essa tecnologia.

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O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro oferece atendimento de alta complexidade em traumato-ortopedia e no cuidado à pessoa com obesidade, além de contar com UTIs adulta, pediátrica e neonatal.