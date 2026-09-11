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CELEBRAÇÃO

UFMG comemora 99 anos com evento gratuito: confira a programação de domingo

Campus Pampulha recebe também a 25ª Feira do Vale do Jequitinhonha e mutirão de adoção animal; confira o cronograma de esporte, lazer e cultura

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
11/09/2026 14:38 - atualizado em 11/09/2026 15:04

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UFMG comemora 99 anos com evento gratuito: confira a programação de domingo
O Domingo no campus da UFMG reuniu famílias e visitantes para celebrar os 99 anos da universidade com atividades gratuitas e lazer crédito: Divulgação UFMG

Com mais de 30 atrações de lazer, esporte e cultura, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) promove um evento gratuito que comemora seus 99 anos, neste domingo (13/9): o Domingo no campus.

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A programação começa às 9h e se estende até as 13h, no campus Pampulha. Em conjunto, a 25ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha começa no domingo. A tradicional feira de adoção de cães e gatos e a tenda da saúde também estarão presentes no evento.

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As mais de 30 atividades de lazer incluem programação para todos os gostos: para quem gosta de leitura, a "Oficina de Marcadores de Livros do RECAJ" e a "Uai, que livro! Leitura e entretenimento com o Carro Biblioteca!"; a quem quer relaxar, "Prática de Yoga com ênfase no Relaxamento Profundo/Yoga Nidra"; além das dezenas de outras atrações que exploram desde as áreas da saúde e educação física até mesmo pautas de administração.

A mais recente edição do Domingo no Campus ainda inclui apresentação da cantora Lívia Itaborahy.

Com direito a bolo para os participantes, a UFMG também será homenageada com o coro de 'parabéns para você', a partir das 11h30, em frente à reitoria da universidade.

O Domingo no campus é realizado duas vezes por ano, no campus Pampulha – em junho e setembro. Com atrações de lazer, culturais e científicas, o evento, que também ocorre no campus Montes Claros, é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com as pró-reitorias de Cultura (Procult), Administração (PRA), de Recursos Humanos (PRORH) e de Assuntos Estudantis (Prae), com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), com a Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) e com o Centro de Comunicação (Cedecom). O evento também tem o apoio da Fundep – Fundação de Apoio da UFMG.

Serviço

Data: domingo (13/9)

Horário: das 9h às 13h

Local: Campus Pampulha (Av. Antonio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte)

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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