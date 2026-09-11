Recursos digitais em celulares ajudam a localizar parentes em emergências

O desaparecimento da engenheira civil Cynthia Augusta Ferraz Penedo Mendes, de 42 anos, acendeu um alerta sobre a importância de ferramentas de segurança. A profissional, que enfrenta um quadro de depressão, havia saído de casa sem levar o celular, o que ilustra tanto a complexidade dessas situações quanto os limites da tecnologia.

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Em um cenário onde apenas em Minas Gerais foram registrados 4.864 casos de desaparecimento no primeiro semestre de 2026, recursos digitais já presentes na maioria dos celulares se tornaram aliados para localizar familiares em situações de risco.

Ferramentas nativas de geolocalização, que vêm instaladas de fábrica nos aparelhos, permitem o compartilhamento da localização em tempo real com contatos de confiança. A tecnologia, que antes era vista apenas como uma forma de encontrar um celular perdido ou roubado, ganhou uma função de cuidado e proteção familiar.

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Como funcionam as ferramentas de localização?

Essas ferramentas usam o GPS do aparelho e dados de redes Wi-Fi e de telefonia para determinar a posição exata do celular. A localização é então compartilhada por meio de um aplicativo ou do próprio sistema operacional com pessoas previamente autorizadas pelo usuário, garantindo a privacidade e o controle. É importante notar que o uso contínuo do GPS pode aumentar o consumo de bateria do aparelho.

O processo é baseado em consentimento. Uma pessoa precisa autorizar ativamente que sua localização seja visível para um círculo restrito de contatos, como familiares ou cuidadores. A configuração é simples e pode ser ativada ou desativada a qualquer momento.

Quando essas ferramentas não funcionam?

Apesar de úteis, os recursos de localização digital têm limitações importantes. Eles dependem de três fatores essenciais para funcionar: o aparelho deve estar ligado, com bateria e com conexão ativa de internet (Wi-Fi ou dados móveis) e/ou sinal de GPS. Em situações onde a pessoa deixa o celular para trás, como no caso da engenheira em Belo Horizonte, ou se o dispositivo é desligado, a tecnologia se torna ineficaz, e outras estratégias de busca precisam ser acionadas imediatamente.

Quais os principais aplicativos para rastrear um celular?

Embora existam diversos aplicativos de terceiros, as soluções mais seguras e integradas são as oferecidas pelos próprios fabricantes dos sistemas operacionais. Elas já estão no seu celular e não exigem downloads adicionais. As principais são:

Buscar (Apple): Integrado a iPhones, iPads e outros dispositivos da marca, o aplicativo "Buscar" permite localizar aparelhos em um mapa. Por meio da função "Compartilhamento Familiar", é possível visualizar a localização dos membros da família que concordaram em compartilhar seus dados.

Encontre Meu Dispositivo (Google): É a ferramenta padrão do sistema Android. Além de localizar o smartphone, permite bloquear e apagar os dados remotamente. O compartilhamento contínuo de localização para fins de segurança familiar é feito de forma mais direta pelo Google Maps.

Google Maps: Disponível para Android e iOS, o recurso "Compartilhamento de local" dentro do Google Maps é um dos mais versáteis. O usuário pode compartilhar sua localização em tempo real por um período determinado ou de forma contínua com contatos selecionados.

WhatsApp: O aplicativo de mensagens também oferece a função "Localização em tempo real". Embora seja mais usada para encontros pontuais, pode ser útil em emergências, permitindo compartilhar o trajeto por até oito horas.

Como configurar o compartilhamento de localização?

A ativação preventiva desses recursos é fundamental. O ideal é realizar a configuração antes que uma emergência aconteça, combinando o seu uso com os familiares. O processo varia um pouco entre os sistemas operacionais, mas segue uma lógica parecida.

No iPhone (iOS)

Abra o aplicativo "Ajustes" e toque no seu nome, no topo da tela. Selecione a opção "Buscar" e, em seguida, ative a chave "Compartilhar Localização". Para compartilhar com a família, configure o "Compartilhamento Familiar" e convide os membros. Uma vez aceito, a localização deles aparecerá no seu aplicativo "Buscar".

No Android (Google)

Abra o aplicativo Google Maps. Toque na sua foto de perfil, no canto superior direito, e escolha "Compartilhamento de local". Clique em "Compartilhar local" e defina com quais contatos do Google deseja compartilhar e por quanto tempo. É possível escolher "Até você desativar" para um monitoramento contínuo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Privacidade e consentimento

É fundamental que o uso dessas ferramentas seja feito de forma transparente e com consentimento mútuo entre os envolvidos. A configuração deve ser um acordo familiar para garantir a segurança, e não uma ferramenta de vigilância não autorizada. O diálogo sobre privacidade é essencial antes de ativar qualquer recurso de compartilhamento de localização.