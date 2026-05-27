5 aplicativos e tecnologias para proteger a segurança da sua família

Recentes casos de sequestro em Minas Gerais, que mobilizaram operações policiais e tiveram desfechos positivos, acenderam um alerta em muitas famílias. A angústia vivida por parentes e amigos expõe uma vulnerabilidade comum, mas que pode ser minimizada com o uso inteligente da tecnologia disponível hoje.

Ferramentas digitais que antes pareciam restritas a filmes de espionagem estão agora ao alcance de todos, diretamente na tela do smartphone. Elas oferecem desde a localização em tempo real até alertas discretos de emergência, funcionando como uma camada extra de proteção para crianças, adolescentes e idosos.

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Conheça cinco aplicativos e tecnologias que podem aumentar a segurança da sua família:

Ferramentas para a tranquilidade diária

1. Life360

Este é um dos aplicativos mais populares para compartilhamento de localização. Ele permite criar um círculo privado com membros da família para ver a posição de cada um em um mapa. É possível configurar alertas automáticos para quando alguém chega ou sai de lugares comuns, como casa, escola ou trabalho. O app também inclui um botão de pânico que envia um alerta silencioso com a sua localização para os contatos de emergência.

2. Google Family Link

Desenvolvido pelo Google, o Family Link é ideal para pais que desejam monitorar a vida digital dos filhos, mas também oferece robustas funções de segurança física. O aplicativo permite ver a localização da criança em tempo real, desde que ela esteja com seu dispositivo. Além disso, é possível definir limites de tempo de uso e aprovar ou bloquear apps que os filhos queiram baixar.

3. Apps de SOS e botões de pânico

Existem diversas opções de aplicativos focados exclusivamente em emergências, muitas vezes chamados de "botão de pânico digital". A principal função é permitir o envio de um pedido de ajuda de forma rápida e discreta. Com um ou dois toques, o app envia uma mensagem de socorro com a sua localização exata para contatos pré-selecionados, agilizando o auxílio em situações de perigo.

4. Apple Buscar (Find My)

Para usuários de iPhone, iPad e outros dispositivos Apple, a ferramenta “Buscar” é uma solução nativa e poderosa. Ela integra a busca de aparelhos e de amigos em um só lugar. É possível compartilhar sua localização permanentemente com familiares de confiança, permitindo que eles vejam onde você está a qualquer momento. A precisão e a integração com o ecossistema da marca são seus maiores trunfos.

5. Smartwatches com detecção de queda e SOS

Relógios inteligentes incorporaram tecnologias que são vitais, principalmente para idosos. O Apple Watch, por exemplo, é conhecido por sua função de detecção de queda, que identifica um impacto forte e, se o usuário não responder, liga automaticamente para serviços de emergência e contatos pré-definidos. Muitos modelos no mercado, incluindo o Samsung Galaxy Watch, também oferecem um recurso de SOS de emergência que pode ser ativado manualmente pressionando um botão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.