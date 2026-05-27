Assine
overlay
Início Tecnologia
PROTEÇÃO

5 aplicativos e tecnologias para proteger a segurança da sua família

De localizadores em tempo real a botões de pânico discretos: conheça as ferramentas digitais que podem aumentar a segurança de crianças e idosos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/05/2026 16:06 - atualizado em 27/05/2026 16:07

compartilhe

SIGA
×
O vício em notificações: como dopamina, recompensas variáveis e a incerteza das mensagens sequestram sua atenção no celular
Ferramentas digitais que antes pareciam restritas a filmes de espionagem estão agora ao alcance de todos, diretamente na tela do smartphone crédito: Portal Giro 10

Recentes casos de sequestro em Minas Gerais, que mobilizaram operações policiais e tiveram desfechos positivos, acenderam um alerta em muitas famílias. A angústia vivida por parentes e amigos expõe uma vulnerabilidade comum, mas que pode ser minimizada com o uso inteligente da tecnologia disponível hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ferramentas digitais que antes pareciam restritas a filmes de espionagem estão agora ao alcance de todos, diretamente na tela do smartphone. Elas oferecem desde a localização em tempo real até alertas discretos de emergência, funcionando como uma camada extra de proteção para crianças, adolescentes e idosos.

Leia Mais

Conheça cinco aplicativos e tecnologias que podem aumentar a segurança da sua família:

Ferramentas para a tranquilidade diária

1. Life360
Este é um dos aplicativos mais populares para compartilhamento de localização. Ele permite criar um círculo privado com membros da família para ver a posição de cada um em um mapa. É possível configurar alertas automáticos para quando alguém chega ou sai de lugares comuns, como casa, escola ou trabalho. O app também inclui um botão de pânico que envia um alerta silencioso com a sua localização para os contatos de emergência.

2. Google Family Link
Desenvolvido pelo Google, o Family Link é ideal para pais que desejam monitorar a vida digital dos filhos, mas também oferece robustas funções de segurança física. O aplicativo permite ver a localização da criança em tempo real, desde que ela esteja com seu dispositivo. Além disso, é possível definir limites de tempo de uso e aprovar ou bloquear apps que os filhos queiram baixar.

3. Apps de SOS e botões de pânico
Existem diversas opções de aplicativos focados exclusivamente em emergências, muitas vezes chamados de "botão de pânico digital". A principal função é permitir o envio de um pedido de ajuda de forma rápida e discreta. Com um ou dois toques, o app envia uma mensagem de socorro com a sua localização exata para contatos pré-selecionados, agilizando o auxílio em situações de perigo.

4. Apple Buscar (Find My)
Para usuários de iPhone, iPad e outros dispositivos Apple, a ferramenta “Buscar” é uma solução nativa e poderosa. Ela integra a busca de aparelhos e de amigos em um só lugar. É possível compartilhar sua localização permanentemente com familiares de confiança, permitindo que eles vejam onde você está a qualquer momento. A precisão e a integração com o ecossistema da marca são seus maiores trunfos.

5. Smartwatches com detecção de queda e SOS
Relógios inteligentes incorporaram tecnologias que são vitais, principalmente para idosos. O Apple Watch, por exemplo, é conhecido por sua função de detecção de queda, que identifica um impacto forte e, se o usuário não responder, liga automaticamente para serviços de emergência e contatos pré-definidos. Muitos modelos no mercado, incluindo o Samsung Galaxy Watch, também oferecem um recurso de SOS de emergência que pode ser ativado manualmente pressionando um botão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

casa minas-gerais protecao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay