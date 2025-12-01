5 apps de segurança que podem ajudar a proteger quem você ama

A preocupação com a segurança de familiares e amigos é um sentimento constante. Casos de desaparecimento, como o da jovem Danielle Aparecida Pereira, que ficou sumida dos dias 11 a 29 de novembro, intensificam a busca por formas de proteção. Nesse cenário, a tecnologia surge como uma importante aliada, oferecendo ferramentas que podem trazer mais tranquilidade ao dia a dia.

Esses aplicativos funcionam, em sua maioria, permitindo o compartilhamento da localização em tempo real com contatos de confiança. Alguns vão além, com alertas de chegada e saída de locais pré-determinados e até botões de pânico. É importante notar que, enquanto muitas funções básicas são gratuitas, recursos avançados geralmente exigem uma assinatura paga.

O objetivo é criar uma rede de apoio digital, na qual seja possível verificar rapidamente se uma pessoa querida está bem ou se precisa de ajuda. Para auxiliar nessa tarefa, a reportagem separou cinco aplicativos que cumprem bem essa função.

Life360

Disponível para Android e iOS, o Life360 é conhecido como uma rede social familiar. A versão gratuita permite criar "círculos" de contatos (como família e amigos), visualizar a localização em tempo real em um mapa privado e usar um botão de pânico (SOS) que alerta os membros. Funcionalidades mais avançadas, como alertas ilimitados de chegada e saída de locais cadastrados e relatórios detalhados de direção, fazem parte dos planos pagos.

Localização em tempo real do WhatsApp

Disponível para Android e iOS, esta é uma das funções mais acessíveis por estar integrada ao aplicativo de mensagens mais usado no Brasil. Dentro de uma conversa, é possível compartilhar a localização em tempo real por 15 minutos, uma hora ou oito horas. O recurso é útil para situações pontuais, como o trajeto para casa à noite ou um encontro em local desconhecido, dispensando a instalação de outro app.

Compartilhamento de local do Google Maps

Integrado ao popular serviço de mapas para Android e iOS, o compartilhamento de local do Google Maps é simples e eficaz. O usuário pode escolher com quem dividir sua localização e por quanto tempo, de uma hora a permanentemente. É uma alternativa prática por já estar presente na maioria dos celulares com sistema Android, mas também disponível para iPhones.

Buscar (Find My) da Apple

Nativo e exclusivo para dispositivos Apple (iPhone, iPad, etc.), o app Buscar é uma ferramenta muito confiável. Ele permite não apenas localizar aparelhos perdidos, mas também compartilhar a localização com amigos e familiares que usam o mesmo ecossistema. Uma de suas vantagens é conseguir rastrear um dispositivo mesmo que ele esteja offline, usando a rede de outros aparelhos da marca por perto para emitir o sinal.

Alfred Home Security Camera

Com uma proposta diferente, este app para Android e iOS foca na segurança do ambiente. Ele transforma smartphones antigos em câmeras de monitoramento. Basta instalar o Alfred em dois celulares: um fica em casa filmando e o outro é usado para assistir às imagens ao vivo de qualquer lugar. O recurso é útil para monitorar a casa, idosos ou crianças, complementando a segurança pessoal.

Jovem desaparecida

Danielle Aparecida Pereira, de 26 anos, que estava desaparecida desde 11 de novembro, após sair para pegar um ônibus em Brumadinho, na Grande BH, com destino à rodoviária da capital mineira, foi encontrada no último sábado (29/11).

Em conversa com o Estado de Minas, Ivanete Pereira, mãe da jovem, disse que a filha foi encontrada por uma mulher vagando pelas ruas em Esmeraldas, na Grande BH. Ivanete contou que a filha teria ficado todos esses dias nas ruas.

Segundo a mãe, essa mulher acolheu a filha em sua casa e entrou em contato com a família. Ivanete recebeu um telefonema da cunhada para avisar que a filha tinha sido encontrada, mas ainda não conversou com a jovem. Ainda de acordo com a mãe, a filha teria se perdido no meio do trajeto, mas viajava sem telefone celular e teria perdido todos os pertences. Porém, não soube dizer se a jovem teria sido vítima de assalto ou alguma violência.

Ela acredita que a filha se perdeu, mas não soube explicar o motivo. Disse também que a jovem faz uso de medicamentos, sem explicar quais. A cunhada, o irmão e a filha de Ivanete estão indo para Esmeraldas buscar Danielle.

*Com informações de Mariana Costa

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.