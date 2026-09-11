Juiz de Fora: motorista de ônibus tem infarto e causa acidente com feridos
Homem de 50 anos teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida em 10 minutos de manobras, segundo o Samu
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Um ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, bateu em dois veículos de passeio e, em seguida, atingiu o muro do Mergulhão na tarde desta sexta-feira (11/9). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista, de 50 anos, do coletivo que atende à linha 615, do Bairro Encosta do Sol, sofreu um infarto e perdeu a consciência momentos antes da batida.
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O motorista do coletivo teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida em 10 minutos de manobras, segundo o Samu. Em seguida, ele foi submetido a exame cardiológico dentro da ambulância e, por fim, conduzido à Santa Casa de Misericórdia.
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Ainda conforme o Samu, outras duas pessoas ficaram feridas na ocorrência. Uma idosa, de 65 anos, que estava no ônibus, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Outra mulher, de 30 anos, apresentou alteração na pressão arterial e também foi levada ao HPS.
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Por causa do acidente, a via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de emergência. Ao todo, oito veículos de passeio, além do ônibus, estiveram envolvidos na ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não houve vítimas nos veículos atingidos pelo ônibus.