Juiz de Fora: motorista de ônibus tem infarto e causa acidente com feridos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, bateu em dois veículos de passeio e, em seguida, atingiu o muro do Mergulhão na tarde desta sexta-feira (11/9). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista, de 50 anos, do coletivo que atende à linha 615, do Bairro Encosta do Sol, sofreu um infarto e perdeu a consciência momentos antes da batida.

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O motorista do coletivo teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida em 10 minutos de manobras, segundo o Samu. Em seguida, ele foi submetido a exame cardiológico dentro da ambulância e, por fim, conduzido à Santa Casa de Misericórdia.

Polícia Militar fez registro da ocorrência Leonardo Costa / Tribuna de Minas

Ainda conforme o Samu, outras duas pessoas ficaram feridas na ocorrência. Uma idosa, de 65 anos, que estava no ônibus, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Outra mulher, de 30 anos, apresentou alteração na pressão arterial e também foi levada ao HPS.

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Por causa do acidente, a via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de emergência. Ao todo, oito veículos de passeio, além do ônibus, estiveram envolvidos na ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não houve vítimas nos veículos atingidos pelo ônibus.