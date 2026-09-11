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Juiz de Fora: motorista de ônibus tem infarto e causa acidente com feridos

Homem de 50 anos teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida em 10 minutos de manobras, segundo o Samu

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/09/2026 19:13 - atualizado em 11/09/2026 19:14

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Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11/9)
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11/9) crédito: CBMMG

Um ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, bateu em dois veículos de passeio e, em seguida, atingiu o muro do Mergulhão na tarde desta sexta-feira (11/9). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista, de 50 anos, do coletivo que atende à linha 615, do Bairro Encosta do Sol, sofreu um infarto e perdeu a consciência momentos antes da batida. 

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O motorista do coletivo teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida em 10 minutos de manobras, segundo o Samu. Em seguida, ele foi submetido a exame cardiológico dentro da ambulância e, por fim, conduzido à Santa Casa de Misericórdia. 

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Polícia Militar fez registro da ocorrência
Polícia Militar fez registro da ocorrência Leonardo Costa / Tribuna de Minas

Ainda conforme o Samu, outras duas pessoas ficaram feridas na ocorrência. Uma idosa, de 65 anos, que estava no ônibus, sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Outra mulher, de 30 anos, apresentou alteração na pressão arterial e também foi levada ao HPS.

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Por causa do acidente, a via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de emergência. Ao todo, oito veículos de passeio, além do ônibus, estiveram envolvidos na ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não houve vítimas nos veículos atingidos pelo ônibus.

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