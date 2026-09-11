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FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 30 anos de prisão por assassinar mulher com 'mata-leão'

Crime foi cometido em 4 de abril de 2025, no Bairro Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte

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Estado de Minas
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Repórter
11/09/2026 21:29

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A Favela da Ventosa é um dos pontos disputado por facções criminosos em BH
Crime foi cometido em um apartamento no Bairro Ventosa, na Região Oeste da capital mineira crédito: Facebook

Um homem que assassinou a companheira com um golpe conhecido como "mata-leão" foi condenado, nesta sexta-feira (11/9), a 30 anos de detenção, em regime fechado, pelo 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. O crime foi cometido no dia 4 de abril de 2025, em um apartamento no Bairro Ventosa, na Região Oeste da capital mineira. 

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Os jurados reconheceram que a vítima foi morta em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, com emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu, João Vitor Pereira Marques, já estava preso e não poderá recorrer em liberdade.

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Na decisão, o juiz Marco Antônio Silva considerou que o crime de feminicídio é hediondo e foi cometido por motivo torpe, mas que, por outro lado, o réu confessou o crime, o que é um atenuante: ele disse que estava inconformado com a decisão da vítima, Thayná Silva Rosa, de terminar o relacionamento. Por essas circunstâncias, o magistrado estabeleceu uma pena de 20 anos de prisão.

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Por outro lado, como houve o entendimento dos jurados de que João Vitor lançou mão de recurso que dificultou a defesa da vítima, houve o acréscimo de mais 10 anos à pena, o que resultou no total de 30 anos de prisão.

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