Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Suspeito de matar ex-companheira a socos e chutes é preso

Conforme o advogado de defesa, suspeito, de 24 anos, se entregou à polícia nesta sexta-feira (11/9); homem é investigado pela morte de Ana Beatryz, de 21, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
11/09/2026 14:52 - atualizado em 11/09/2026 16:06

compartilhe

×
Operação da Polícia Civil de Minas Gerais mobilizou mais de 40 agentes do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes
Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito de 24 anos que é investigado pela morte da ex-companheira, de 21, em Ribeirão das Neves, na Grande BH crédito: PCMG/Divulgação

O homem, de 24 anos,  suspeito de matar a ex-companheira, Ana Beatryz Gomes dos Santos, de 21 anos, no Bairro Xangri-Lá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira (7/9), foi preso nesta sexta (11). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao Estado de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A defesa do suspeito, composta pelo mesmo advogado da diarista Paola, acusada de matar um casal de idosos em BH, afirmou que realizou a apresentação espontânea do homem perante à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves

"Ele encontra-se à disposição das autoridades competentes e acompanhará o regular andamento das investigações, apresentando sua defesa pelos meios legalmente cabíveis", informou em nota.

Leia Mais

Relembre o caso

Ana Beatriz foi encontrada morta no Bairro Xangri-lá. A ocorrência foi registrada depois das 21h30, na Rua Baturité, no Bairro Xangri-lá. A vítima morava no Bairro Tijuca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte ainda no local. Segundo a PMMG, a jovem apresentava lesões na cabeça provocadas por socos e chutes. A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e não encontrou objetos que pudessem ter sido utilizados nas agressões.

A vítima e o ex mantiveram relacionamento durante quatro anos e tiveram uma filha, de 1 ano. Os dois estavam separados há cerca de três meses e dividiam os cuidados com a criança nos fins de semana, conforme disse o primo do suspeito aos policiais.

Leia Mais

Por volta das 19h30, o parente preparava o jantar dos avós, que são debilitados, quando ouviu uma discussão vinda da casa do suspeito. Segundo o familiar, as brigas entre o casal eram frequentes e envolviam principalmente a guarda da filha e o fim do relacionamento.

Como as discussões já haviam ocorrido outras vezes, o homem continuou preparando o jantar. Ao perceber que o barulho havia cessado, decidiu ir até o imóvel para verificar o que havia ocorrido. No local, ele encontrou a jovem caída, já sem a presença do primo. Ele acionou o Samu e, posteriormente, a Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde segunda-feira, o suspeito estava sendo procurado. Ainda na manhã desta sexta, a PC informou, por volta das 8h30, que ele não havia sido preso. A informação foi confirmada no início desta tarde.

Tópicos relacionados:

grande-bh morte mulher preso prisao violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay