Suspeito de matar ex-companheira a socos e chutes é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O homem, de 24 anos, suspeito de matar a ex-companheira, Ana Beatryz Gomes dos Santos, de 21 anos, no Bairro Xangri-Lá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira (7/9), foi preso nesta sexta (11). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao Estado de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A defesa do suspeito, composta pelo mesmo advogado da diarista Paola, acusada de matar um casal de idosos em BH, afirmou que realizou a apresentação espontânea do homem perante à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves

"Ele encontra-se à disposição das autoridades competentes e acompanhará o regular andamento das investigações, apresentando sua defesa pelos meios legalmente cabíveis", informou em nota.

Relembre o caso

Ana Beatriz foi encontrada morta no Bairro Xangri-lá. A ocorrência foi registrada depois das 21h30, na Rua Baturité, no Bairro Xangri-lá. A vítima morava no Bairro Tijuca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte ainda no local. Segundo a PMMG, a jovem apresentava lesões na cabeça provocadas por socos e chutes. A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e não encontrou objetos que pudessem ter sido utilizados nas agressões.

A vítima e o ex mantiveram relacionamento durante quatro anos e tiveram uma filha, de 1 ano. Os dois estavam separados há cerca de três meses e dividiam os cuidados com a criança nos fins de semana, conforme disse o primo do suspeito aos policiais.

Por volta das 19h30, o parente preparava o jantar dos avós, que são debilitados, quando ouviu uma discussão vinda da casa do suspeito. Segundo o familiar, as brigas entre o casal eram frequentes e envolviam principalmente a guarda da filha e o fim do relacionamento.

Como as discussões já haviam ocorrido outras vezes, o homem continuou preparando o jantar. Ao perceber que o barulho havia cessado, decidiu ir até o imóvel para verificar o que havia ocorrido. No local, ele encontrou a jovem caída, já sem a presença do primo. Ele acionou o Samu e, posteriormente, a Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde segunda-feira, o suspeito estava sendo procurado. Ainda na manhã desta sexta, a PC informou, por volta das 8h30, que ele não havia sido preso. A informação foi confirmada no início desta tarde.