PBH nomeia viaduto no Belvedere em homenagem a Henrique Maderite

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O viaduto do Trevo do Belvedere sobre a MGC-356, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ser batizado com o nome do empresário e influenciador mineiro Henrique Maderite, autor do bordão “Sextou, bebê!”. A Lei 12.133, que prevê a homenagem, foi sancionada pelo Executivo municipal e publicada no Diário Oficial do Município (DOM), dessa sexta-feira (11/8). Maderite morreu em fevereiro, aos 50 anos, em seu haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.

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Autor da proposta transformada em lei, o vereador Vile Santos (PL) justificou no texto votado pela Câmara que “Maderite produzia conteúdo que refletia um estilo de vida simples e autêntico que valorizava os pequenos momentos da vida”. Ainda segundo o parlamentar, “a denominação de um espaço público com o nome de Henrique Maderite constitui forma legítima de reconhecimento à sua contribuição cultural e social, bem como ao impacto positivo que exerceu sobre milhares de pessoas, especialmente mineiros e belo-horizontinos que acompanharam sua trajetória”.



Maderite foi encontrado morto em seu haras em Amarantina, em 6 de fevereiro deste ano. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele sofreu mal súbito. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.



Quem era Henrique Maderite?

Nascido no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte, Henrique Costa Pereira tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, rede social em que ficou famoso com o bordão “Sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí” e “Sextou, bebê”, transformando vídeos inicialmente gravados com amigos em conteúdos virais. O influenciador fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, ironicamente ao meio-dia daquela sexta-feira, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.



Vile Santos destaca em sua proposta que o falecimento do influenciador causou grande comoção nas redes sociais e ampla repercussão na imprensa e entre admiradores de todo o país. “Diversas manifestações públicas de pesar evidenciaram o impacto positivo de sua personalidade e de sua comunicação leve e bem-humorada, que ao longo dos anos levou alegria e entretenimento a milhares de pessoas.”



Para o parlamentar, seu legado ultrapassa o ambiente digital. “Henrique Maderite tornou-se símbolo de uma forma genuína de comunicação popular, marcada pela espontaneidade, pela simplicidade e pela capacidade de transformar situações cotidianas em momentos de alegria compartilhada.”

Na época da morte do empresário, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), prestou uma homenagem por meio das redes sociais. Um grande número de seguidores também postaram mensagens de condolências e de pesar. Maderite deixou a mulher, Fernanda Maciel, e três filhos de 25, 22 e 7 anos.

Obras de ampliação



As obras de ampliação do viaduto da Avenida Raja Gabáglia sobre a MGC-356, no Trevo do Belvedere, que será batizado com o nome do influenciador entraram em nova fase na quinta-feira (10/9). Com as vigas instaladas, no último fim de semana em uma operação complexa, as equipes iniciaram os trabalhos para tornar a nova faixa trafegável. A montagem do andaime que dá sustentação aos trabalhadores será concluída nos próximos dias.



A fase seguinte consiste na instalação da pré-laje, uma estrutura armada que fica sobre as vigas. Depois, a laje, também chamada de tabuleiro, recebe a concretagem antes do asfaltamento definitivo. Por fim, a barreira New Jersey, que divide as pistas, será adaptada para que cada sentido do viaduto passe a ter três faixas.



As obras, executadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, preveem o alargamento do viaduto de cinco para seis faixas de tráfego. Também serão feitas adequações nas alças de acesso e a implantação de uma nova faixa entre o trevo e a Praça Marcelo Góes Menicucci, no sentido Nova Lima/Belo Horizonte.



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O investimento na obra é de R$ 22,8 milhões, com recursos do Tesouro Municipal, e a conclusão está prevista para 2027.