Familiares e amigos prestam últimas homenagens a Henrique Maderite
Cerimônia aconteceu na comunidade do Maracujá, em Ouro Preto, na Região Central de Minas
A família e os amigos do influenciador Henrique Maderite prestaram as últimas homenagens a ele nesta sexta-feira (13/2), coincidentemente ao "mei dia", como manda o bordão que lhe deu fama. A cerimônia aconteceu na Igreja São Judas Tadeu, na comunidade do Maracujá, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.
Nas redes sociais, os filhos do empresário publicaram vídeos a caminho da cerimônia. "Estamos indo agora para a missa de sétimo dia, lá no Maracujá, e vocês vão ficar felizes quando der sexta-feira, meio-dia, tenho certeza", disse o filho Juninho Maderite.
Maderite faleceu aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2). O corpo foi encontrado no haras dele, em Amarantina, distrito de Ouro Preto. Investigações apontaram que ele sofreu um mal súbito.
O influenciador tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão "Sexta-feira, papai". Ele fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.