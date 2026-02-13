Assine
ÚLTIMO ADEUS

Familiares e amigos prestam últimas homenagens a Henrique Maderite

Cerimônia aconteceu na comunidade do Maracujá, em Ouro Preto, na Região Central de Minas

13/02/2026 14:47 - atualizado em 13/02/2026 14:53

Henrique Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas
Henrique Maderite morreu por volta das 15h da última sexta-feira, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

A família e os amigos do influenciador Henrique Maderite prestaram as últimas homenagens a ele nesta sexta-feira (13/2), coincidentemente ao "mei dia", como manda o bordão que lhe deu fama. A cerimônia aconteceu na Igreja São Judas Tadeu, na comunidade do Maracujá, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

Nas redes sociais, os filhos do empresário publicaram vídeos a caminho da cerimônia. "Estamos indo agora para a missa de sétimo dia, lá no Maracujá, e vocês vão ficar felizes quando der sexta-feira, meio-dia, tenho certeza", disse o filho Juninho Maderite.

Maderite faleceu aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2). O corpo foi encontrado no haras dele, em Amarantina, distrito de Ouro Preto. Investigações apontaram que ele sofreu um mal súbito.

O influenciador tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão "Sexta-feira, papai". Ele fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.

henrique-maderite minas-gerais ouro-preto

