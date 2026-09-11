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Lagoa da Pampulha terá volta de esportes náuticos com novas regras

Leis buscam fomentar o turismo e o uso sustentável do espaço. Saiba quais atividades serão permitidas e os valores das multas para infratores

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Gabriel Felice
Gabriel Felice
Repórter
Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.
11/09/2026 00:00 - atualizado em 11/09/2026 09:39

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O Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), foi projetado na década de 1940 por Oscar Niemeyer, com paisagismo de Roberto Burle Marx. Integrado à Lagoa da Pampulha, o complexo é um dos maiores símbolos da arquitetura modernista brasileira e possui grande valor histórico, artístico e patrimonial.
Lagoa da Pampulha terá volta de esportes náuticos com novas regras crédito: Wikimedia Commons / Daniel Raposo

Duas novas leis sancionadas pela Prefeitura de Belo Horizonte estabelecem o retorno de atividades náuticas na Lagoa da Pampulha. As medidas criam a Política de Estímulo à Prática de Atividades Náuticas e atualizam as regras de uso e fiscalização do espaço.

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A nova política busca fomentar o uso sustentável da lagoa para atividades comerciais, culturais ou esportivas, tanto amadoras quanto profissionais. A gestão será feita pelo município, que observará normas de segurança da navegação.

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Entre os objetivos da iniciativa, estão:

  • preservar o ecossistema da lagoa e a paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco;

  • fomentar o turismo, o ecoturismo e a realização de eventos esportivos e competições náuticas;

  • promover a prática de atividades físicas, o lazer e a educação ambiental para a população;

  • garantir a segurança dos usuários e o bem-estar da comunidade.

A legislação autoriza a implementação de estruturas de apoio, como píeres, rampas e marinas, desde que sejam reversíveis ou temporárias e recebam aprovação prévia dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural. Também está prevista a criação de centros de treinamento para esportes náuticos.

O Executivo ainda irá regulamentar quais modalidades esportivas, tipos de embarcações e eventos serão permitidos, assim como os procedimentos para obter autorizações e licenças.

Novas regras e multas

As novas regras também endurecem as punições para infrações. Quem praticar esportes náuticos ou atividades recreativas sem autorização terá as embarcações e equipamentos apreendidos, além de receber uma multa de R$ 1.000 por pessoa envolvida.

O valor da multa será dobrado em caso de reincidência. O infrator terá o prazo de dez dias para efetuar o pagamento, e, caso não o faça, o valor será inscrito em dívida ativa. Construções irregulares no entorno da lagoa resultarão em multa de R$ 10.000.

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Os valores de todas as multas previstas na lei serão atualizados anualmente por meio de portaria do Executivo.

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