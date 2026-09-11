Lagoa da Pampulha terá volta de esportes náuticos com novas regras

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Duas novas leis sancionadas pela Prefeitura de Belo Horizonte estabelecem o retorno de atividades náuticas na Lagoa da Pampulha. As medidas criam a Política de Estímulo à Prática de Atividades Náuticas e atualizam as regras de uso e fiscalização do espaço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A nova política busca fomentar o uso sustentável da lagoa para atividades comerciais, culturais ou esportivas, tanto amadoras quanto profissionais. A gestão será feita pelo município, que observará normas de segurança da navegação.

Leia Mais

Entre os objetivos da iniciativa, estão:

preservar o ecossistema da lagoa e a paisagem do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco;

fomentar o turismo, o ecoturismo e a realização de eventos esportivos e competições náuticas;

promover a prática de atividades físicas, o lazer e a educação ambiental para a população;

garantir a segurança dos usuários e o bem-estar da comunidade.

A legislação autoriza a implementação de estruturas de apoio, como píeres, rampas e marinas, desde que sejam reversíveis ou temporárias e recebam aprovação prévia dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural. Também está prevista a criação de centros de treinamento para esportes náuticos.

O Executivo ainda irá regulamentar quais modalidades esportivas, tipos de embarcações e eventos serão permitidos, assim como os procedimentos para obter autorizações e licenças.

Novas regras e multas

As novas regras também endurecem as punições para infrações. Quem praticar esportes náuticos ou atividades recreativas sem autorização terá as embarcações e equipamentos apreendidos, além de receber uma multa de R$ 1.000 por pessoa envolvida.

O valor da multa será dobrado em caso de reincidência. O infrator terá o prazo de dez dias para efetuar o pagamento, e, caso não o faça, o valor será inscrito em dívida ativa. Construções irregulares no entorno da lagoa resultarão em multa de R$ 10.000.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os valores de todas as multas previstas na lei serão atualizados anualmente por meio de portaria do Executivo.