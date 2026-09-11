Ônibus perde controle, bate em carros e atinge muro em BH

Um ônibus da linha 1502 (Vista Alegre/Guarani) perdeu o controle da direção, desceu uma rua e bateu em um carro funerário, em um veículo de passeio e no muro de uma residência na noite dessa quinta-feira (10/9) no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. O acidente acontece no cruzamento das ruas Sararé e Independência. Ninguém ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que fazia uma conversão no fim de uma subida quando perdeu o controle do coletivo após ser ultrapassado por um carro de passeio. O ônibus desceu a rua e atingiu os dois veículos antes de parar no muro da residência.

O impacto provocou trincas e rachaduras na estrutura. A Defesa Civil e os bombeiros consideraram o muro comprometido e isolaram a área por segurança. Os moradores ficaram temporariamente impedidos de sair da casa e precisaram ser retirados pelos bombeiros.

O carro funerário transportava um corpo no momento da batida, que precisou ser transferido para outro veículo. O segundo carro atingido teve danos apenas na lataria.

A Defesa Civil fez uma vistoria externa no imóvel, mas não conseguiu avaliar toda a estrutura porque o ônibus permaneceu junto ao muro. A retirada do coletivo foi programada para o amanhecer, após um acordo entre o proprietário da residência e o responsável pela empresa do ônibus.

Depois que o veículo for retirado, uma nova vistoria será realizada para verificar as condições do muro frontal e dos demais pontos da construção atingidos pela colisão.

A via foi isolada pela BHTrans e permaneceu interditada para a avaliação do imóvel e a retirada dos veículos. As linhas 202, 1502 e 2151 foram desviadas durante a interdição.

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A Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob) informou que o ônibus possui autorização de tráfego válida até 10 de novembro de 2027. As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança.