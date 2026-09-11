Cristiano Machado terá nova faixa e ciclovia; veja o que vai mudar
Intervenções em um dos principais corredores de BH devem beneficiar o transporte público. Previsão de entrega da obra é para o início de 2027
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A Avenida Cristiano Machado ganhará uma nova faixa para veículos entre as avenidas Sebastião de Brito e Waldomiro Lobo, na região Norte de Belo Horizonte. A intervenção terá cerca de um quilômetro de extensão no sentido Centro/bairro.
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A estrutura faz parte de um projeto de mobilidade e contará também com ciclovia e calçada para pedestres. Com a mudança, o trecho passará a ter três faixas, o que deve beneficiar principalmente o transporte público.
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O novo traçado começa logo abaixo do pontilhão do metrô, próximo à estação Primeiro de Maio, e se estende até o encontro com a Avenida Waldomiro Lobo, no bairro Guarani.
Para a execução da obra, a prefeitura desapropriou parte de um posto de combustíveis localizado na esquina com a Rua Jane Eyre, onde a nova faixa se inicia. Os tanques do estabelecimento já foram remanejados para liberar a área.
Atualmente, os trabalhos se concentram na construção de contenções ao longo do trecho. Também foi iniciada a realocação de 26 postes da Cemig que estão na área das intervenções.
A previsão é que as obras para a ampliação da avenida comecem após a conclusão dessas etapas. A estimativa é que a nova faixa seja liberada no primeiro trimestre de 2027.
Entenda as obras
A ampliação da Cristiano Machado integra um conjunto de projetos da PBH para melhorar a mobilidade na região Norte. As obras reúnem diferentes frentes em um dos corredores de maior circulação da capital.
As intervenções incluem a construção de viadutos, a execução de um canal paralelo para receber a contribuição do Ribeirão Pampulha, o remanejamento de uma grande rede de esgoto e adequações no sistema viário.
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O projeto é considerado uma obra de infraestrutura de alta complexidade. Ele é executado em uma área urbana consolidada, com interferências em redes de concessionárias e a necessidade de compatibilização entre engenharia, mobilidade e operação de trânsito.