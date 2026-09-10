Bebê de mulher morta a socos e chutes na Grande BH está sob guarda dos avós

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que o Conselho Tutelar foi ao endereço no Bairro Xangri-lá para verificar a situação e as condições de proteção e cuidado de uma bebê de 1 ano. A criança é filha da mulher, de 21 anos, que morreu a socos e chutes na segunda-feira (7/9). O ex-companheiro dela, de 24, é apontado pela Polícia Militar (PMMG) como suspeito do crime e está sendo procurado.

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Segundo o Executivo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, uma equipe foi deslocada na terça (8/9), para verificar a situação, já que havia denúncia de que havia uma criança envolvida no caso.

"Na ocasião, o Conselho Tutelar foi informado por vizinhos do casal, de que a criança se encontra sob os cuidados dos avós paternos", relatou o órgão em nota enviada ao Estado de Minas nesta quinta-feira (10/9). A prefeitura não deu mais detalhes sobre o assunto, e o caso será tratado em sigilo em respeito às leis.

O que aconteceu?

A ocorrência foi registrada depois das 21h30, na Rua Baturité, no Bairro Xangri-lá. A vítima morava no Bairro Tijuca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte ainda no local. Segundo a PMMG, a jovem apresentava lesões na cabeça provocadas por socos e chutes.

A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e não encontrou objetos que pudessem ter sido utilizados nas agressões. A reportagem questionou, nesta quinta-feira, se houve prisão de algum suspeito e não obteve retorno até a publicação desta matéria. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também informou que ainda não houve passagem do suspeito pelo sistema prisional.

A vítima e o ex mantiveram relacionamento durante quatro anos e tiveram uma filha, de 1 ano. Os dois estavam separados há cerca de três meses e dividiam os cuidados com a criança nos fins de semana, conforme disse o primo do suspeito aos policiais.

Por volta das 19h30, o parente preparava o jantar dos avós, que são debilitados, quando ouviu uma discussão vinda da casa do suspeito. Segundo o familiar, as brigas entre o casal eram frequentes e envolviam principalmente a guarda da filha e o fim do relacionamento.

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Como as discussões já haviam ocorrido outras vezes, o homem continuou preparando o jantar. Ao perceber que o barulho havia cessado, decidiu ir até o imóvel para verificar o que tinha acontecido. No local, ele encontrou a jovem caída, e o primo já havia fugido. Ele acionou o Samu e, posteriormente, a Polícia Militar.