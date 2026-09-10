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FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO

141 radares são reativados em pontos críticos de BH; veja onde

Equipamentos modernos irão substituir aparelhos que estavam com contrato vencido; capital conta com 552 radares em funcionamento

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
10/09/2026 14:49

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Av. Cristiano Machado vista de cima com carros de diversas cores diferentes transitando sobre ela
Na Avenida Cristiano Machado, 46 radares foram reativados pela prefeitura em pontos considerados críticos pelo volume de ocorrências de trânsito crédito: Jairamaral/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ativou 141 radares de velocidade em 13 avenidas da capital. A medida teve início na primeira semana de setembro, porém, as informações sobre os equipamentos só foram atualizadas no site oficial do órgão municipal na terça-feira (8/9).

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De acordo com a PBH, todos os dispositivos instalados substituem equipamentos que já existiam nos mesmos locais e tiveram seus contratos vencidos, sem criação de novos pontos de fiscalização eletrônica na cidade. Agora, o município possui 552 radares em funcionamento.

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O Executivo municipal ressalta que os equipamentos são instalados em locais críticos, levando em conta as ocorrências de sinistros de trânsito. O objetivo é propiciar melhores condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. 

Segundo a PBH, os radares têm se mostrado determinantes para a redução dos números e das severidades dos sinistros de trânsito registrados nas vias da capital.

Avenidas com radares instalados

-Av. Amazonas (4)

-Av. Cristiano Machado (46)

-Av. Dom Pedro I (8)

-Av. dos Andradas (3)

-Av. João XXIII (4)

-Av. Presidente Antônio Carlos (30)

-Av. Presidente Carlos Luz (9)

-Av. Presidente Juscelino Kubitschek (14)

-Av. Raja Gabaglia (4)

-Av. Risoleta Neves (4)

-Av. Teresa Cristina (6)

-Av. Vereador Cícero Ildefonso (4)

-Av. Waldyr Soeiro Emrich (5)

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*Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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