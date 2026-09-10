141 radares são reativados em pontos críticos de BH; veja onde

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ativou 141 radares de velocidade em 13 avenidas da capital. A medida teve início na primeira semana de setembro, porém, as informações sobre os equipamentos só foram atualizadas no site oficial do órgão municipal na terça-feira (8/9).

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De acordo com a PBH, todos os dispositivos instalados substituem equipamentos que já existiam nos mesmos locais e tiveram seus contratos vencidos, sem criação de novos pontos de fiscalização eletrônica na cidade. Agora, o município possui 552 radares em funcionamento.

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O Executivo municipal ressalta que os equipamentos são instalados em locais críticos, levando em conta as ocorrências de sinistros de trânsito. O objetivo é propiciar melhores condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas.

Segundo a PBH, os radares têm se mostrado determinantes para a redução dos números e das severidades dos sinistros de trânsito registrados nas vias da capital.

Avenidas com radares instalados

-Av. Amazonas (4)

-Av. Cristiano Machado (46)

-Av. Dom Pedro I (8)

-Av. dos Andradas (3)

-Av. João XXIII (4)

-Av. Presidente Antônio Carlos (30)

-Av. Presidente Carlos Luz (9)

-Av. Presidente Juscelino Kubitschek (14)

-Av. Raja Gabaglia (4)

-Av. Risoleta Neves (4)

-Av. Teresa Cristina (6)

-Av. Vereador Cícero Ildefonso (4)

-Av. Waldyr Soeiro Emrich (5)

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*Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro