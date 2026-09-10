BH: homem atropela ex duas vezes dias depois de medida protetiva

Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio atribuída ao ex-companheiro, de 25, na noite dessa quarta-feira (9/9), no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem atropelou a vítima em dois momentos e fugiu.

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A ocorrência foi registrada por volta das 21h30, na Avenida Manoel Salles Barbosa. Durante o atendimento, a mulher contou aos policiais que havia discutido com o ex-companheiro na segunda-feira (7/9). Na ocasião, ela foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde solicitou uma medida protetiva contra ele.

Segundo a vítima, depois do fim do relacionamento, os dois fizeram um acordo verbal para a divisão dos bens. Ela ficaria com um Ford Fiesta, enquanto o ex-companheiro permaneceria com o apartamento.

O veículo, no entanto, estava registrado em nome do suspeito. Conforme o relato da mulher à PM, nessa quarta-feira ele foi até o endereço dela e retirou o carro sem autorização.

Ao perceber que o veículo havia sido levado, a jovem foi até a casa dos pais do ex-companheiro, no Bairro Santa Cecília, também no Barreiro, para tentar recuperá-lo.

Atropelamentos foram registrados por câmeras

A mulher contou que não foi atendida no imóvel e decidiu ir embora. Na saída, porém, foi surpreendida pelo ex-companheiro, que estava no Ford Fiesta e a atropelou.

A vítima conseguiu se levantar e saiu em uma motocicleta Honda Titan. Já na avenida, segundo a ocorrência, o suspeito voltou a persegui-la e fechou a moto com o carro, provocando uma colisão.

Com o impacto, a mulher caiu. Ainda conforme o relato registrado pela PM, o homem engatou a marcha à ré e passou com o carro sobre a vítima e a motocicleta que estavam no chão. Em seguida, fugiu.

A sequência foi registrada por câmeras de segurança da região.

Vítima precisou ser transferida

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher à Upa Barreiro, com suspeita de fratura na perna direita. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital João XXIII devido à necessidade de procedimento cirúrgico.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. A motocicleta teve danos na carenagem, tanque, banco, retrovisores, manete e punho e ficou sob os cuidados de uma conhecida da vítima.

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Até o encerramento da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado.