Mulher pilota sem capacete atrás de viatura da PM; veja o vídeo

Uma motociclista foi flagrada pilotando sem capacete bem atrás de uma viatura da Polícia Militar (PM) na manhã dessa quarta-feira (9/9) em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

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A cena inusitada foi registrada por outro motociclista que vinha depois. Nas imagens, a mulher trafega normalmente pela via, sem o equipamento de segurança, enquanto acompanha a viatura por alguns instantes.

Até o fim da gravação, não é possível identificar qualquer abordagem dos militares à motociclista. Também não há informações sobre eventual autuação. É possível que os militares não tenham percebido a falta do capacete.

Segundo relatos de internautas, o vídeo teria sido gravado em uma via do Bairro das Graças.

O que diz a lei?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança é uma infração gravíssima.

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A conduta prevê multa de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O CTB também estabelece suspensão do direito de dirigir para quem conduz motocicleta sem o equipamento obrigatório.