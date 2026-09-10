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Mulher pilota sem capacete atrás de viatura da PM; veja o vídeo

Cena inusitada foi registrada por outro motociclista em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Infração é gravíssima e pode render multa de R$ 293,47

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/09/2026 08:39

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Mulher é flagrada sem capacete logo atrás de viatura da PM em Caratinga, no Vale do Rio Doce
Mulher é flagrada sem capacete logo atrás de viatura da PM em Caratinga, no Vale do Rio Doce crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma motociclista foi flagrada pilotando sem capacete bem atrás de uma viatura da Polícia Militar (PM) na manhã dessa quarta-feira (9/9) em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

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A cena inusitada foi registrada por outro motociclista que vinha depois. Nas imagens, a mulher trafega normalmente pela via, sem o equipamento de segurança, enquanto acompanha a viatura por alguns instantes.

Até o fim da gravação, não é possível identificar qualquer abordagem dos militares à motociclista. Também não há informações sobre eventual autuação. É possível que os militares não tenham percebido a falta do capacete. 

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Segundo relatos de internautas, o vídeo teria sido gravado em uma via do Bairro das Graças.

O que diz a lei?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança é uma infração gravíssima.

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A conduta prevê multa de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O CTB também estabelece suspensão do direito de dirigir para quem conduz motocicleta sem o equipamento obrigatório.

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