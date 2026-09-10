Trevo do belvedere: obra entra em nova fase; entenda

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Após dois dias de interdição no fim de semana que antecedeu o feriado de Sete de Setembro para o içamento de três vigas que sustentarão a ampliação do viaduto da Avenida Raja Gabáglia sobre a MGC-356, o Trevo do Belvedere entra em nova fase de obras nesta quinta-feira (10/9).

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Com as vigas instaladas, as equipes iniciam os trabalhos para tornar a nova faixa trafegável. A montagem do andaime que dá sustentação aos trabalhadores será concluída nos próximos dias.

A fase seguinte consiste na instalação da pré-laje, uma estrutura armada que fica sobre as vigas. Depois, a laje, também chamada de tabuleiro, recebe a concretagem antes do asfaltamento definitivo. Por fim, a barreira New Jersey, que divide as pistas, será adaptada para que cada sentido do viaduto passe a ter três faixas.

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Operação complexa

O içamento das vigas reuniu mais de 500 pessoas entre as 8h do último sábado (5/9) e as 7h de segunda-feira (7/9). A ação mobilizou equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), BHTrans, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e DER/MG. As pistas foram totalmente liberadas após o feriado.

As três vigas içadas somam 182 toneladas. Duas delas, posicionadas nas laterais, pesam 36 toneladas cada, enquanto a viga central tem 110 toneladas. Para erguer as peças, foi necessário um guindaste com capacidade superior a 700 toneladas.

“Uma operação extremamente complicada e delicada, que exigiu planejamento, coordenação e responsabilidade de todos os envolvidos. E que foi um sucesso, o que demonstra a qualidade e o comprometimento da nossa equipe”, avalia o superintendente da Sudecap, Maurício Brandão.

Ampliação do Trevo do Belvedere

As obras, executadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, preveem o alargamento do viaduto de cinco para seis faixas de tráfego. Também serão feitas adequações nas alças de acesso e a implantação de uma nova faixa entre o trevo e a Praça Marcelo Góes Menicucci, no sentido Nova Lima/Belo Horizonte.

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O investimento na obra é de R$ 22,8 milhões, com recursos do Tesouro Municipal, e a conclusão está prevista para 2027. "É importante a população perceber que essa obra está avançando. Paralelamente, a gente segue com os trabalhos de ajustes geométricos das alças do trevo para adequá-las ao novo formato do viaduto”, afirmou a engenheira Fabiana Raso, da Sudecap.