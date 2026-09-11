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Fim da greve dos bancários: funcionários do BB aprovam proposta em BH

64,7% da categoria foram a favor do fim da paralisação; funcionários da Caixa realizam plenária virtual nesta sexta-feira (11/9) para debater acordo coletivo

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Repórter
11/09/2026 13:47 - atualizado em 11/09/2026 14:12

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Greve dos bancos começa amanhã: saiba como pagar contas e evitar juros
Com a greve dos bancários, clientes buscam alternativas para pagar suas contas e evitar atrasos crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os funcionários do Banco do Brasil de Belo Horizonte e região aprovaram a proposta da instituição em uma assembleia encerrada ao meio-dia desta sexta-feira (11/9). Com isso, a greve da categoria na instituição chega ao fim. 

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A decisão foi tomada com 64,7% de votos favoráveis à proposta. Outros 32,8% dos participantes votaram contra e 2,5% se abstiveram. Segundo o Sindicato, novas informações serão repassadas em breve aos trabalhadores.

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Situação na Caixa

O Sindicato realizará uma plenária virtual para que os funcionários da Caixa possam debater a proposta apresentada pelo banco. A pauta é a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e dos Acordos Coletivos de Trabalho Aditivos.

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A reunião ocorrerá também nesta sexta-feira (11/9), às 15h, por meio da plataforma Zoom.

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