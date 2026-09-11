Fim da greve dos bancários: funcionários do BB aprovam proposta em BH
64,7% da categoria foram a favor do fim da paralisação; funcionários da Caixa realizam plenária virtual nesta sexta-feira (11/9) para debater acordo coletivo
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Os funcionários do Banco do Brasil de Belo Horizonte e região aprovaram a proposta da instituição em uma assembleia encerrada ao meio-dia desta sexta-feira (11/9). Com isso, a greve da categoria na instituição chega ao fim.
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A decisão foi tomada com 64,7% de votos favoráveis à proposta. Outros 32,8% dos participantes votaram contra e 2,5% se abstiveram. Segundo o Sindicato, novas informações serão repassadas em breve aos trabalhadores.
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Situação na Caixa
O Sindicato realizará uma plenária virtual para que os funcionários da Caixa possam debater a proposta apresentada pelo banco. A pauta é a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e dos Acordos Coletivos de Trabalho Aditivos.
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A reunião ocorrerá também nesta sexta-feira (11/9), às 15h, por meio da plataforma Zoom.