Greve dos bancários: ato marca início da paralisação em BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Centenas de bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil se reúnem na manhã desta quinta-feira (10/9) em frente à agência Século da Caixa, entre as ruas Rio de Janeiro e Carijós, no Centro de Belo Horizonte. O ato marca o primeiro dia da greve por tempo indeterminado da categoria na capital e na Região Metropolitana.

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De acordo com Ramon Silva Rocha Peres, presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região (Seeb/BH), a adesão dos funcionários surpreendeu a entidade. Segundo ele, mais de 200 bancários da Caixa e do Banco do Brasil já participavam da manifestação durante a manhã e o número aumentava no início da tarde.

“Hoje aqui a gente está surpreendido, porque a adesão dos bancários da Caixa e do Banco do Brasil está enorme. A cada minuto que passa chega mais bancário aqui”, afirmou.

O sindicato havia estimado a presença de mais de 1,5 mil pessoas no ato. A manifestação também vai determinar os próximos passos do movimento. Segundo Ramon, uma nova mobilização está prevista para esta sexta-feira (11/9) e, diante da adesão à greve, a categoria avalia realizar uma passeata pelas ruas de Belo Horizonte.

“Hoje é o primeiro dia da nossa greve e nós vamos ficar aqui para organizar ainda mais o movimento. No dia de amanhã faremos um novo ato e, provavelmente, com esse tamanho da greve que está acontecendo, vamos fazer uma passeata nas ruas de Belo Horizonte”, disse o presidente do sindicato.

Durante a manhã, a Caixa apresentou uma proposta à categoria. Ramon afirmou que o sindicato pretende avaliar o conteúdo com os trabalhadores durante o ato. A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas nos dias 3 e 4 de setembro, depois que os bancários rejeitaram propostas apresentadas pelos bancos.

Entre as reivindicações dos funcionários do Banco do Brasil estão o pagamento de bônus de R$ 3 mil, a revisão do Plano de Cargos e Remuneração (PCR), o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em até 72 horas após a assinatura do acordo, a ampliação da licença-paternidade e melhorias nos benefícios e nas condições de trabalho.

Na Caixa, um dos principais pontos de discordância envolve o Saúde Caixa. O sindicato cobra maior participação do banco no custeio e mudanças na gestão do plano.

A proposta apresentada pela Caixa prevê, entre outros pontos, reajuste pelo INPC mais 0,6% de aumento real em 2026 e 2027, além de alterações nas contribuições de aposentados, pensionistas e dependentes do plano.

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A greve ocorre por tempo indeterminado. O funcionamento de cada agência depende da adesão dos funcionários. Com isso, algumas unidades podem manter parte dos serviços, enquanto outras podem ter as atividades totalmente interrompidas.