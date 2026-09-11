Incêndio destrói cozinha e sala de apartamento no Nova Suíssa
Bombeiros foram acionados nesta sexta-feira (11/9) para atender ocorrência na Região Oeste de Belo Horizonte; imóvel ficou parcialmente destruído
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O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta sexta-feira (11/9) para atender a uma ocorrência na Rua Alpes, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte.
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Conforme informações dos bombeiros, o incêndio começou na cozinha, próximo à geladeira, e danificou o cômodo e a sala do apartamento. Apesar dos danos materiais, a estrutura da edificação do prédio não foi afetada.
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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro