Incêndio destrói cozinha e sala de apartamento no Nova Suíssa

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta sexta-feira (11/9) para atender a uma ocorrência na Rua Alpes, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Chamas começaram na cozinha e se alastraram para outros cômodos do apartamento CBMMG Incêndio ocorreu na Rua Alpes, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte CBMMG

Conforme informações dos bombeiros, o incêndio começou na cozinha, próximo à geladeira, e danificou o cômodo e a sala do apartamento. Apesar dos danos materiais, a estrutura da edificação do prédio não foi afetada.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro