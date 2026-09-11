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NOVA SUÍSSA

Incêndio destrói cozinha e sala de apartamento no Nova Suíssa

Bombeiros foram acionados nesta sexta-feira (11/9) para atender ocorrência na Região Oeste de Belo Horizonte; imóvel ficou parcialmente destruído

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
11/09/2026 14:25

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Incêndio em apartamento no bairro Nova Suíssa
Corpo de Bombeiros tiverem trabalho para conter as chamas em imóvel do Bairro Nova Suíssa, em BH crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta sexta-feira (11/9) para atender a uma ocorrência na Rua Alpes, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte. 

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Incêndio em apartamento no bairro Nova Suíssa
Chamas começaram na cozinha e se alastraram para outros cômodos do apartamento CBMMG
Incêndio em apartamento no bairro Nova Suíssa
Incêndio ocorreu na Rua Alpes, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte CBMMG

Conforme informações dos bombeiros, o incêndio começou na cozinha, próximo à geladeira, e danificou o cômodo e a sala do apartamento. Apesar dos danos materiais, a estrutura da edificação do prédio não foi afetada.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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