Municípios de Minas preparam adesão a novo pacto de proteção às mulheres

Prefeituras de diversos municípios de Minas Gerais estão se articulando para aderir a um novo pacto focado na proteção de mulheres em situação de violência. A iniciativa prevê a criação de comitês locais e a integração de bases de dados para agilizar o atendimento e combater o feminicídio no estado, alinhando as políticas municipais a um esforço nacional.

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Essa mobilização se intensifica após o relançamento do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio pelo governo federal em fevereiro de 2026, que reforçou a urgência de uma ação coordenada entre os poderes e a sociedade. Agora, a atenção se volta para a implementação prática dessas diretrizes nos municípios mineiros.

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O que é o Pacto Nacional contra o Feminicídio?

Instituído originalmente em agosto de 2023 pelo Decreto nº 11.640/2023, o Pacto foi relançado em fevereiro de 2026 com novas estratégias de comunicação e ações integradas. Trata-se de uma iniciativa que articula os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, além de entidades da sociedade civil, para desenvolver ações coordenadas. O objetivo é prevenir, reprimir e combater todas as formas de violência contra as mulheres de maneira integrada.

O acordo busca padronizar protocolos de atendimento e investigação, promovendo a troca de informações e o fortalecimento da rede de apoio às vítimas em todo o país. A adesão de estados e municípios é voluntária, mas essencial para a capilaridade e o sucesso das políticas públicas propostas. No âmbito federal, a iniciativa é coordenada pelo Ministério das Mulheres.

Como o pacto vai funcionar em Minas Gerais?

A adesão dos municípios mineiros se dará por meio de ações práticas e estruturadas. A proposta central é que cada prefeitura participante implemente um plano de ação local, com foco em quatro eixos principais:

Criação de comitês gestores locais para monitorar a execução das políticas públicas.

Definição de metas bienais, ou seja, a cada dois anos, para a redução dos índices de violência.

Fortalecimento da rede de atendimento, incluindo abrigos, centros de referência e assistência psicológica.

Realização de campanhas de conscientização contínuas para educar a população sobre o tema.

Quais são os principais objetivos da adesão?

O propósito central da integração das prefeituras mineiras ao pacto é acelerar e tornar mais eficiente o atendimento às vítimas. Com a articulação entre diferentes órgãos, a expectativa é reduzir o tempo de resposta desde a denúncia até a aplicação de medidas protetivas de urgência.

Além disso, a iniciativa visa garantir um acompanhamento mais próximo e humanizado da mulher em situação de violência, oferecendo não apenas segurança, mas também suporte para que ela consiga romper o ciclo de agressão e reconstruir sua vida com autonomia.

Por que a integração de dados é fundamental?

A integração de bases de dados policiais, de saúde e de assistência social é um dos pilares da proposta. Essa medida permite que o histórico de uma vítima seja acessado de forma rápida e segura pelos diferentes serviços que compõem a rede de apoio, garantindo a continuidade do atendimento.

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Com informações unificadas, é possível identificar padrões de risco com maior precisão, avaliar a urgência de cada caso e oferecer um suporte mais completo e direcionado, evitando que a mulher precise repetir sua história a cada novo contato com o serviço público.