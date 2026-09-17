Quando a picada de abelha pode matar? Veja os sinais e o que fazer

Um motoboy socorreu uma criança que estava cercada por um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento foi gravado e publicado no canal "Moto Vinny".

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As imagens mostram o motociclista se aproximando da menina, que estava parada enquanto os insetos voavam ao seu redor. Ao perceber o risco, ele desceu da moto e usou um desodorante para afastar as abelhas, conduzindo a criança para dentro de uma escola, onde uma mulher jogou água sobre ela.

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As picadas de abelha são um mecanismo de defesa. O ferrão libera um veneno que causa dor e inchaço, mas em algumas pessoas pode provocar reações alérgicas graves que exigem atendimento imediato e, se não tratadas, podem levar à morte.

O veneno, chamado de apitoxina, pode ser fatal por dois motivos principais: uma reação alérgica extrema, conhecida como choque anafilático, que pode ocorrer com apenas uma picada, ou por envenenamento generalizado causado por centenas de picadas simultâneas.

Quando a picada pode matar

Para pessoas hipersensíveis aos componentes do veneno, uma única picada é capaz de iniciar uma resposta imunológica descontrolada e fatal em minutos. Esse quadro é conhecido como choque anafilático.

Nessa reação, o corpo libera uma grande quantidade de histamina, o que pode causar:

fechamento das vias aéreas: o inchaço na garganta (edema de glote) e o broncoespasmo impedem a passagem do ar.

queda abrupta da pressão arterial: os vasos sanguíneos dilatam rapidamente, a pressão despenca e pode ocorrer desmaio e falência cardiovascular.

tratamento: a adrenalina injetável é a única medicação capaz de reverter a situação com rapidez.

Mesmo quem não é alérgico corre risco de morte se sofrer um ataque maciço, geralmente acima de 20 picadas por quilo de peso corporal. A grande quantidade de toxinas, como a melitina e a fosfolipase, destrói as células diretamente.

As consequências do efeito tóxico incluem:

destruição muscular (rabdomiólise): o veneno quebra as fibras dos músculos, liberando a proteína mioglobina no sangue.

insuficiência renal aguda: os rins tentam filtrar os resíduos musculares e toxinas, mas acabam sobrecarregados e param de funcionar.

lesões no sangue: ocorre a destruição dos glóbulos vermelhos (hemácias), o que gera anemia aguda.

O que fazer após uma picada

Se a pessoa não apresentar sintomas de alergia grave, a recomendação de especialistas do Nav Dasa é remover o ferrão o mais rápido possível. Para isso, raspe a pele com um objeto rígido, como um cartão de crédito.

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Evite usar pinças ou os dedos para espremer o ferrão. Ele possui uma musculatura própria que continua bombeando veneno para dentro do corpo caso seja pressionado.