Primeiros socorros em ataques de abelhas evitam choque e complicações

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A cena de um motoboy que salvou uma criança de um ataque de abelhas em Belo Horizonte no último domingo (15/09) viralizou nas redes sociais e gerou um alerta importante. O incidente ocorreu próximo a uma escola no Bairro Ouro Negro, quando uma colmeia caiu de uma árvore. Saber como agir rapidamente em uma situação como essa pode evitar complicações graves, como um choque anafilático, e garantir a segurança tanto de adultos quanto de crianças.

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O que fazer durante um ataque de abelhas?

De acordo com orientações do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a primeira recomendação é proteger o rosto e o pescoço, áreas mais vulneráveis, e se afastar do enxame o mais rápido possível. Correr em linha reta ajuda a se distanciar dos insetos. É importante evitar barulhos, odores fortes, movimentos bruscos e roupas escuras, que podem intensificar o ataque.

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Proteja o rosto: use a camisa ou qualquer pano disponível para cobrir a cabeça e o pescoço enquanto se afasta.

Corra em linha reta: afaste-se do local do enxame o mais rápido que puder. Não corra em zigue-zague, pois isso pode mantê-lo na área de ataque por mais tempo.

Procure um abrigo fechado: entre em um carro, casa ou qualquer outro espaço fechado para se proteger dos insetos.

Não tente espantar as abelhas: movimentos bruscos com os braços podem ser interpretados como uma ameaça e atrair mais abelhas para o ataque.

Evite pular na água: as abelhas podem esperar a pessoa emergir para respirar e continuar o ataque.

Como remover o ferrão da abelha corretamente?

O ferrão deve ser removido raspando-o com um objeto de borda reta, como um cartão de crédito ou uma unha. É fundamental não usar pinças nem apertar a área com os dedos, pois isso pode espremer a bolsa de veneno e injetar mais toxinas na pele. Práticas como fazer torniquetes, cortes ou aplicar substâncias no local são contraindicadas.

Aja rapidamente: quanto mais tempo o ferrão permanece na pele, mais veneno ele libera no organismo. Use um objeto de borda reta: posicione um cartão ou a lâmina de uma faca (com o lado sem corte) contra a pele e raspe o ferrão para fora. Lave o local: após a remoção, lave a área da picada com água e sabão para evitar infecções. Aplique uma compressa fria: use gelo ou uma toalha úmida para ajudar a reduzir o inchaço e aliviar a dor.

Quais os sintomas de uma reação alérgica a picada de abelha?

É normal que o local da picada apresente dor, vermelhidão e inchaço por algumas horas ou dias. Essa é uma reação local e comum. No entanto, pessoas alérgicas podem desenvolver reações sistêmicas graves que exigem atenção médica imediata, conhecidas como anafilaxia.

Sinais de alerta para choque anafilático

O choque anafilático é uma emergência médica que pode ser fatal. Os sintomas geralmente aparecem rapidamente após a picada e podem incluir uma combinação dos seguintes sinais:

Dificuldade para respirar ou chiado no peito.

Inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta.

Tontura, vertigem ou desmaio.

Urticária (placas vermelhas e coceira) em várias partes do corpo.

Náuseas, vômitos ou diarreia.

Pulso fraco e acelerado.

Quando procurar ajuda médica de emergência?

A busca por atendimento médico de emergência é obrigatória em algumas situações específicas, mesmo que a pessoa não tenha histórico de alergia. O acúmulo de veneno de múltiplas picadas pode causar uma reação tóxica severa.

Se a pessoa receber múltiplas picadas (mais de 10 a 20).

Caso a picada ocorra dentro da boca, nariz ou garganta, pois o inchaço pode bloquear as vias aéreas.

Se a pessoa tiver histórico conhecido de alergia a picadas de insetos.

Ao aparecimento de qualquer um dos sintomas de reação grave ou choque anafilático. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso encontre uma colmeia, não tente removê-la por conta própria. Acione o Corpo de Bombeiros (193) ou profissionais capacitados para uma remoção segura.