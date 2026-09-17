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ATAQUE

Motoboy que salvou menina de abelhas também levou 40 picadas

Vinícius Martins usou desodorante para afastar insetos; "pensei nas minhas filhas", disse sobre decisão de entrar no enxame

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Estado de Minas
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Repórter
17/09/2026 00:00 - atualizado em 17/09/2026 08:17

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Motoboy que salvou menina de abelhas também levou 40 picadas
Motoboy enfrenta enxame para salvar criança em Ibirité crédito: Redes Sociais/Reprodução

O motoboy Vinícius Martins de Paulo tornou-se o protagonista de um ato heroico na última segunda-feira (14/9) em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele resgatou uma menina de 12 anos que era atacada por um enxame de abelhas, mas, para salvá-la, também sofreu cerca de 40 picadas. A garota está internada no CTI e o homem afirmou que a decisão de agir foi impulsionada ao pensar em suas próprias filhas.

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O caso aconteceu nas proximidades de uma escola no município. O ataque começou de forma súbita, quando uma colmeia se desprendeu de uma árvore e caiu, agitando os insetos. As abelhas avançaram sobre a menina, sua irmã e seu avô, além de outros pedestres que estavam no local, gerando pânico.

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Como aconteceu o resgate da menina?

Vinícius Martins passava pelo local no momento do incidente e viu a menina encurralada pelo enxame. Sem hesitar, ele e outras pessoas usaram o que tinham à mão para salvá-la. O motoboy borrifou um frasco de desodorante em spray para criar uma barreira enquanto populares jogavam água para ajudar a dispersar os insetos, conseguindo assim retirar a criança da zona de perigo.

Segundo o próprio Vinícius, a motivação para enfrentar o risco foi imediata. Ao ver a garota em apuros, ele pensou em suas duas filhas e sentiu que precisava intervir. A ação rápida foi fundamental para evitar uma tragédia ainda maior, embora ele também tenha se ferido no processo.

Qual o estado de saúde das vítimas?

A menina de 12 anos sofreu mais de 100 picadas, principalmente no rosto, pescoço e cabeça. Ela foi socorrida e levada para um hospital, onde foi internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI). Segundo a família, seu quadro de saúde é estável e apresenta melhora.

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O motoboy Vinícius Martins também precisou de atendimento médico. Após o resgate, ele foi diagnosticado com aproximadamente 40 picadas de abelha pelo corpo. Apesar da grande quantidade de ferroadas, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de vida.

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