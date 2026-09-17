Muro desaba e 7 imóveis são interditados em Nova Lima

Um muro de arrimo desabou e provocou a interdição de sete imóveis no Bairro Retiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, 19 moradores precisaram deixar as residências. Ninguém ficou ferido.

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Segundo a Prefeitura de Nova Lima, equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas para a Rua Enita Seabra devido ao risco para outros imóveis próximos ao local do desabamento.

Após uma vistoria preliminar, sete imóveis foram interditados preventivamente. Os 19 moradores atingidos receberam orientações e optaram por permanecer em casas de familiares enquanto são realizadas novas avaliações na área.

O trecho afetado foi isolado e o acesso às proximidades do desabamento está restrito.

As causas da queda do muro ainda são desconhecidas e serão apuradas. Equipes técnicas também vão avaliar as condições estruturais dos imóveis e a segurança do entorno.

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A Defesa Civil permanece no local realizando o monitoramento da área. Agentes da Guarda Civil Municipal também foram mobilizados para auxiliar na segurança e na orientação dos moradores.