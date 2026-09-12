MG: incêndio atinge parte superior de casa e provoca desabamento de telhado

Um incêndio atingiu uma residência no Bairro Alterosa, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã deste sábado (12/9). O fogo se concentrou na parte superior do imóvel, provocou o desabamento parcial do telhado e causou danos generalizados à estrutura da casa e aos bens que estavam no local. Não houve feridos.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h, após vizinhos perceberem que a residência estava em chamas. Antes mesmo da chegada dos militares, moradores começaram a atuar no combate ao incêndio, utilizando mangueiras para tentar controlar as chamas.

Cinco pessoas moravam na residência - dois adultos e três crianças. Todos conseguiram deixar o imóvel antes da ação dos bombeiros. Ninguém precisou receber atendimento médico.

Ao chegar ao endereço, os militares realizaram o combate ao fogo e, posteriormente, o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que as chamas voltassem a se espalhar.

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A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da edificação e orientar sobre as providências necessárias. Depois da conclusão dos trabalhos dos bombeiros, o imóvel ficou sob responsabilidade do morador.