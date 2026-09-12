Assine
overlay
Início Gerais
MONTES CLAROS

MG: incêndio atinge parte superior de casa e provoca desabamento de telhado

Cinco pessoas, entre elas três crianças, estavam no imóvel e conseguiram sair antes da chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/09/2026 14:40 - atualizado em 12/09/2026 14:41

compartilhe

×
Depois da conclusão dos trabalhos dos bombeiros, o imóvel ficou sob responsabilidade do morador
Depois da conclusão dos trabalhos dos bombeiros, o imóvel ficou sob responsabilidade do morador crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência no Bairro Alterosa, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã deste sábado (12/9). O fogo se concentrou na parte superior do imóvel, provocou o desabamento parcial do telhado e causou danos generalizados à estrutura da casa e aos bens que estavam no local. Não houve feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h, após vizinhos perceberem que a residência estava em chamas. Antes mesmo da chegada dos militares, moradores começaram a atuar no combate ao incêndio, utilizando mangueiras para tentar controlar as chamas. 

Leia Mais

Cinco pessoas moravam na residência - dois adultos e três crianças. Todos conseguiram deixar o imóvel antes da ação dos bombeiros. Ninguém precisou receber atendimento médico. 

Ao chegar ao endereço, os militares realizaram o combate ao fogo e, posteriormente, o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que as chamas voltassem a se espalhar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da edificação e orientar sobre as providências necessárias. Depois da conclusão dos trabalhos dos bombeiros, o imóvel ficou sob responsabilidade do morador.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros defesa-civil incendio montes-claros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay