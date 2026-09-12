Mulher é flagrada com crânio humano dentro de supermercado em Contagem

Uma mulher de 21 anos foi flagrada, na noite dessa sexta-feira (11/9), carregando um crânio humano dentro de uma sacola em um supermercado no Bairro Alvorada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Guarda Civil, o material foi entregue a ela por um funcionário do Cemitério Bom Jesus, que fica próximo.

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A ocorrência começou após o sistema de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle de Contagem (CICCM) identificar três mulheres deixando o cemitério com objetos considerados suspeitos dentro de sacolas.

Uma equipe da Guarda Civil da Regional Sede foi acionada e, com apoio da Inspetoria de Rondas, localizou as três mulheres dentro de uma unidade do Supermercado BH.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um crânio humano acondicionado em uma sacola que estava com uma das mulheres.

Funcionário entregou o crânio

Segundo a Guarda Civil, a mulher afirmou que havia recebido o crânio de um funcionário do Cemitério Bom Jesus.

Diante do relato, os agentes retornaram ao cemitério e localizaram o homem. Conforme a corporação, ele confirmou ter entregado o crânio à mulher, mas alegou desconhecer que a conduta fosse irregular. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um homem de 32 anos e uma mulher de 21 foram conduzidos e serão ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital.

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A corporação informou que outras informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos procedimentos.