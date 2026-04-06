MG: suspeito de tentar matar filha de 2 anos e fraturar crânio dela é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 29 anos foi preso depois que sua filha, de 2 anos, deu entrada neste domingo (5/4) no pronto-socorro de Extrema (MG), no Sul do estado, em "estado de inconsciência, com vômitos intensos e quadro de crise convulsiva prolongada", informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (6/4).

Em comunicado à imprensa, a corporação afirmou que o homem é "investigado por tentativa de homicídio qualificado".

"Os primeiros levantamentos apontaram elementos consistentes de materialidade e indícios de autoria. Exame de tomografia constatou fratura craniana e hemorragia. Também foram verificados hematomas em ambos os braços, compatíveis com contenção por força excessiva, além de lesão na região frontal", informou a Polícia Civil no comunicado.

A criança estava sob os cuidados exclusivos do pai desde a manhã de domingo. Durante a apuração, foram analisadas imagens da criança encaminhadas pelo investigado à mãe. Esses registros indicavam que a vítima estava sem sinais aparentes de lesão e sem déficits neurológicos.

"Pouco depois, por volta das 15h, a menina já se encontrava em colapso, o que delimita um curto intervalo de tempo para a ocorrência do trauma, quando estava sob responsabilidade exclusiva do suspeito", pontuou a Polícia Civil.

"A equipe médica que prestou atendimento à vítima apontou a necessidade de consideração de hipótese de maus-tratos diante da gravidade do quadro clínico e das lesões identificadas", completou.

Ao ser interrogado, o homem negou as agressões e alegou desconhecer a origem das lesões cranianas. No entanto, o depoimento da mãe confirmou que a criança não apresentava os ferimentos no momento em que foi entregue ao pai, pela manhã.

A Polícia Civil esclareceu também que a vítima foi transferida em estado gravíssimo para um hospital em Pouso Alegre. Detalhes da dinâmica do crime, como, por exemplo, a informação de quem chamou a polícia, não foram divulgados.

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O pai da criança foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.