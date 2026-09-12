Jovem é morto a tiros dentro de ônibus na Avenida Amazonas, em BH

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros dentro de um ônibus da linha 9205 (Nova Cintra/Nova Vista) na noite dessa sexta-feira (11/9), na Avenida Amazonas, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 21h40. Os militares foram acionados após receberem informações de que um homem havia sido baleado dentro de um coletivo.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas morreu posteriormente.

Atirador estava na garupa de motocicleta

Uma testemunha contou à PM que estava sentada ao lado da vítima no ônibus. Segundo ela, o jovem ocupava o banco do corredor e aparentava estar tranquilo momentos antes do ataque. Ainda conforme o relato, depois de ser atingido pelos disparos, o jovem chegou a se levantar, mas caiu em seguida.

Outra testemunha afirmou que estava com a vítima em um ponto de ônibus na Rua Padre José Maurício e que os dois embarcaram no coletivo antes de seguirem pela Avenida Amazonas. Ela também relatou que o jovem aparentava tranquilidade. Outros passageiros deram relatos semelhantes aos policiais.

O motorista do ônibus contou que os disparos ocorreram nas proximidades do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira. Segundo ele, uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou do coletivo e o homem que estava na garupa efetuou vários tiros.

Após os disparos, a dupla fugiu de motocicleta pela Avenida Amazonas. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os levantamentos. Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado.

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O caso será investigado pela 1° Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.

