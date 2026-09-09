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TARIFAS REAJUSTADAS

MG: passagens de ônibus intermunicipais ficam mais caras; veja o reajuste

Secretaria de Estado de Infraestrutura autoriza reajuste anual para linhas de asfalto e terra; veja como consultar os novos valores

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
09/09/2026 15:56

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Viagens intermunicipais sofrem aumento de preço da passagem a partir da última terça (9)
Movimento de ônibus na rodoviária de Belo Horizonte: passagens para outras cidades mineiras estão mais caras desde ontem crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

As passagens do transporte coletivo rodoviário intermunicipal em Minas Gerais ficaram mais caras nessa terça-feira (8/9). O reajuste foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e impacta diretamente os passageiros que viajam entre a capital mineira e as cidades do interior, além de rotas que conectam diferentes municípios do estado.

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O percentual do aumento varia de acordo com a rota percorrida. Para as linhas operadas em vias asfaltadas, a alta é de 6,705%. Já os itinerários que circulam por estradas não pavimentadas registraram o maior reajuste, de 7,496%. 

Os novos valores cobrados na passagem não incluem taxas de embarque das rodoviárias nem o valor de eventuais pedágios cobrados ao longo do trajeto.

De acordo com a Seinfra, a atualização tarifária é um procedimento anual, que está previsto nos contratos de concessão com as empresas de ônibus. O cálculo atual considera a variação acumulada dos custos operacionais registrada entre junho de 2025 e julho de 2026, com peso relevante do valor dos combustíveis, peças de reposição, serviços de manutenção, desgaste dos veículos, tributos e a remuneração de motoristas e funcionários.

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Como consultar

Os passageiros que pretendem viajar podem consultar a tabela atualizada das tarifas diretamente no site do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

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