Chuva em BH: mais uma região está sob risco de deslizamentos e desabamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva sem trégua em Belo Horizonte acende o alerta para risco geológico em mais uma regional. Até ontem, apenas a Região Barreiro, fortemente atingida pela chuva dos últimos dias, estava sob aviso. Nesta terça-feira (15/9), a Defesa Civil de BH estendeu a área de risco e acrescentou a Região Oeste.

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A Região do Barreiro está sob alerta vermelho, o que indica risco forte. Isso ocorre quando as precipitações chegam a 70 milímetros (mm) ou mais dentro de 72 horas.

Já na Região Oeste, o risco é moderado. Nesse caso, os alertas são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?

De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

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Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).