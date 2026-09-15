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RISCO GEOLÓGICO

Chuva em BH: mais uma região está sob risco de deslizamentos e desabamentos

Região do Barreiro entrou em alerta ontem, devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias. Comunicado é válido até a tarde desta quarta-feira (16/9)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 07:51

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Grande volume de chuva pode causar deslizamentos
Grande volume de chuva pode causar deslizamentos crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

A chuva sem trégua em Belo Horizonte acende o alerta para risco geológico em mais uma regional. Até ontem, apenas a Região Barreiro, fortemente atingida pela chuva dos últimos dias, estava sob aviso. Nesta terça-feira (15/9), a Defesa Civil de BH estendeu a área de risco e acrescentou a Região Oeste.

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A Região do Barreiro está sob alerta vermelho, o que indica risco forte. Isso ocorre quando as precipitações chegam a 70 milímetros (mm) ou mais dentro de 72 horas.

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Já na Região Oeste, o risco é moderado. Nesse caso, os alertas são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas.

Chuva pode intensificar o risco de deslizamentos?

De acordo com a geógrafa Letícia Oliveira Freitas, a preocupação com desastres ambientais no período chuvoso é uma realidade não só de BH, mas de muitos municípios no Brasil. Isso porque as cidades encontram-se com o solo cada vez mais impermeabilizado, ocupado por edificações, ruas e outras estruturas urbanas, e os cursos d’água estão cobertos e sem áreas de preservação permanente.

“O cenário é de escoamento superficial com grande volume de chuva e rápida velocidade, em decorrência do relevo com declividade acentuada, da ausência de áreas verdes, do alto grau de impermeabilização do solo e das deficiências do sistema de drenagem, que resultam em ocorrência de pontos de alagamentos, enchentes e deslizamentos”, explica a geógrafa.

Segundo Letícia, a irregularidade das chuvas, principalmente na forma de extremos com grande volume de precipitação em um curto período, é consequência das mudanças climáticas. Como efeito das alterações do clima, ela destaca que esses extremos têm sido cada vez mais frequentes e severos, afetando a qualidade de vida, a segurança, a saúde e a infraestrutura.

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Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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