Chuva forte acumula granizo nas ruas de Santa Rita de Ibitipoca

Um forte chuva assustou moradores de Santa Rita do Ibitipoca, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (15/9). Em cerca de 10 minutos de tempestade, o granizo cobriu as ruas da cidade, além de registros de quedas de árvores, inclusive na estrada que liga o município a Ibertioga, no Campo das Vertentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A chuva também ocasionou a queda de uma árvore de grande porte, que interditou a via da estrada que liga Santa Rita de Ibitipoca ao distrito de Santa Clara, em Ibertioga, dificultando assim o tráfego na estrada.

Árvore cai após chuva em Santa Rita de Ibitipoca Divulgação

Como mostram os vídeos a seguir, a chuva, apesar de rápida, gerou um acúmulo expressivo de granizo nas ruas da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia