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TEMPESTADE EM MINAS

Chuva forte acumula granizo nas ruas de Santa Rita de Ibitipoca

Além do granizo, cidade da Zona da Mata registrou quedas de árvores; estradas da região ficaram interditadas

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Estado de Minas
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Repórter
16/09/2026 14:43

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Chuva forte com granizo em Santa Rita de Ibitipoca nesta terça-feira (16/9);
Tempestade atingiu Santa Rita de Ibitipoca, na Zona da Mata mineira, na noite desta terça-feira (16/9) crédito: Divulgação

Um forte chuva assustou moradores de Santa Rita do Ibitipoca, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (15/9). Em cerca de 10 minutos de tempestade, o granizo cobriu as ruas da cidade, além de registros de quedas de árvores, inclusive na estrada que liga o município a Ibertioga, no Campo das Vertentes.

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A chuva também ocasionou a queda de uma árvore de grande porte, que interditou a via da estrada que liga Santa Rita de Ibitipoca ao distrito de Santa Clara, em Ibertioga, dificultando assim o tráfego na estrada.

Árvore cai após chuva em Santa Rita de Ibitipoca
Árvore cai após chuva em Santa Rita de Ibitipoca Divulgação

Como mostram os vídeos a seguir, a chuva, apesar de rápida, gerou um acúmulo expressivo de granizo nas ruas da cidade.

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