Passarela será retirada para continuidade das obras na Cristiano Machado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A passarela de pedestres localizada em frente ao Shopping Estação, no Bairro Vila Clóris, Região Norte de BH, será retirada para que as obras da trincheira da Avenida Cristiano Machado entrem em uma nova etapa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo divulgação feita pela Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (16/9), a permanência da estrutura impediria a execução das paredes da trincheira, que serão implantadas imediatamente abaixo da estrutura.

Ainda de acordo com a PBH, o serviço exige escavações e a utilização de equipamentos de grande porte, como guindastes, caminhões de concreto, além de uma área livre para movimentação, lançamento de armaduras e concretagem.

A retirada da estrutura será feita na primeira quinzena de outubro, após a instalação de uma passarela provisória próxima à atual, garantindo a travessia de pedestres durante o período de obras. A montagem da estrutura, com condições de travessia segura e acessível, deve levar cerca de três semanas.

Obras na Cristiano Machado

A intervenção integra as obras da nova trincheira da Avenida Cristiano Machado, entre a Avenida Vilarinho e a MG-010. O projeto prevê uma trincheira de até 780 metros de extensão, com trecho coberto e boulevard em frente à Catedral Cristo Rei, além de uma nova pista de aceleração na interseção com a Avenida Vilarinho, alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô e melhorias de drenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo e adequações geométricas no entorno.

As obras contam com investimento de R$ 161,6 milhões, provenientes do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), e têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2028. Iniciada em setembro de 2025, a obra é executada em dois turnos e também nos fins de semana, sempre que possível, como forma de reduzir os impactos no trânsito e contribuir para o cumprimento do cronograma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando concluída, a expectativa é que a capacidade de circulação entre a Avenida Cristiano Machado, a Avenida Vilarinho e a MG-010 seja ampliada e mais organizada, além de qualificar os acessos aos equipamentos e estabelecimentos existentes na região.