Batida entre carro e carreta deixa motorista morto em Minas

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou pelo menos uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (18/9) na MG-050, entre Divinópolis e Formiga, no Centro-Oeste de Minas.

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Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 6h45 na altura do km 148, próximo ao Café dos Motoristas e à Agropecuária 050.

O motorista do automóvel, que era o único ocupante do veículo, morreu no local.

O condutor da carreta não ficou ferido. Um segundo caminhão poderia estar envolvido no acidente, mas, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do incidente.

Relatos iniciais apontam que havia forte neblina no trecho no momento do acidente. Ainda não é possível afirmar, porém, se a condição meteorológica teve relação com a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia da Polícia Civil.

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As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.