Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE FATAL

Batida entre carro e carreta deixa motorista morto em Minas

Colisão aconteceu entre Divinópolis e Formiga, no Centro-Oeste mineiro, na manhã desta sexta-feira (18). Testemunhas relataram muita neblina no trecho

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/09/2026 08:46

compartilhe

×
Motorista morre em acidente em trecho com forte neblina na MG-050
Motorista morre em acidente em trecho com forte neblina na MG-050 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou pelo menos uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (18/9) na MG-050, entre Divinópolis e Formiga, no Centro-Oeste de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu por volta das 6h45 na altura do km 148, próximo ao Café dos Motoristas e à Agropecuária 050.

O motorista do automóvel, que era o único ocupante do veículo, morreu no local.

Leia Mais

O condutor da carreta não ficou ferido. Um segundo caminhão poderia estar envolvido no acidente, mas, até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do incidente.

Relatos iniciais apontam que havia forte neblina no trecho no momento do acidente. Ainda não é possível afirmar, porém, se a condição meteorológica teve relação com a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros mg-050 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay