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BATIDA

MG: acidente entre carro e carreta na BR-040 deixa um morto e um ferido

Batida aconteceu em Ribeirão das Neves, na altura do km 514 da rodovia. Chovia no momento do acidente

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
15/09/2026 19:58 - atualizado em 15/09/2026 19:59

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Acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira (15/9)
Acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira (15/9) crédito: CBMMG

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma carreta-caçamba na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (15/9). O acidente ocorreu na altura do km 514, no sentido Belo Horizonte, próximo ao Tejuco. Chovia no momento da batida.

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Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), as duas vítimas estavam em um GM Celta e ficaram retidas no veículo. O passageiro morreu no local. O motorista apresentava quadro grave e permanecia preso às ferragens.

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Conforme as informações preliminares repassadas aos bombeiros, a carreta teria atravessado a pista e atingido a parte dianteira do Celta. A dinâmica da colisão ainda deverá ser apurada.

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A concessionária Via Cristais, responsável pelo trecho, enviou uma ambulância para apoiar os trabalhos dos militares no atendimento à ocorrência.

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