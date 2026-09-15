MG: acidente entre carro e carreta na BR-040 deixa um morto e um ferido

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma carreta-caçamba na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (15/9). O acidente ocorreu na altura do km 514, no sentido Belo Horizonte, próximo ao Tejuco. Chovia no momento da batida.

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Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), as duas vítimas estavam em um GM Celta e ficaram retidas no veículo. O passageiro morreu no local. O motorista apresentava quadro grave e permanecia preso às ferragens.

Conforme as informações preliminares repassadas aos bombeiros, a carreta teria atravessado a pista e atingido a parte dianteira do Celta. A dinâmica da colisão ainda deverá ser apurada.

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A concessionária Via Cristais, responsável pelo trecho, enviou uma ambulância para apoiar os trabalhos dos militares no atendimento à ocorrência.