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perigo nas rodovias

Acidente envolvendo homem a cavalo deixa 3 feridos na MG-060; 1 está grave

Batida em Esmeraldas, na Grande BH, ocorreu nesta terça-feira (15/9), no km 69, no Bairro Fernão Dias; uma das vítimas foi socorrida pela Aeronave Arcanjo

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
15/09/2026 16:12

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Acidente envolvendo um cavalo e dois carros deixa 3 feridos na MG-060, em Esmeraldas, região metropolitana da capital mineira
Acidente envolvendo um cavalo e dois carros deixa 3 feridos na MG-060, em Esmeraldas, região metropolitana da capital mineira crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo um homem a cavalo e dois carros deixou três pessoas feridas, uma em estado grave, na MG-060, no km 69, no Bairro Fernão Dias, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (15/9). Houve ainda princípio de incêndio no local, mas os militares conseguiram controlar o fogo que estava em fase inicial.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem que andava a cavalo na marginal da rodovia teria invadido a pista subitamente, surpreendendo o condutor do Chevrolet Cobalt. O motorista não conseguiu desviar completamente e chegou a atingir as patas traseiras do animal. Na sequência, o cavalo teria se assustado e galopado pela via. O Hyundai HB20, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e atingiu a traseira do Cobalt com forte impacto. Com a batida, ambos os veículos foram parar na marginal da via, fora da pista.

Segundo a corporação, bombeiros, policiais Militares e o Samu foram mobilizados para o local. As vítimas foram retiradas às pressas dos veículos em razão do risco do incêndio. 

Os bombeiros não informaram qual a vítima está em estado grave e foi socorrida pela Aeronave Arcanjo. Os outros dois homens, com ferimentos leves, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. 

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro 

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