BH: Táxis-lotação voltarão a operar na Av. Afonso Pena nesta terça (15/9)

O serviço de táxi por lotação voltará a operar na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul da capital mineira. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), três portarias da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) e da BHTrans, que atualizam as regras de regulamentação desse tipo de transporte, serão publicadas no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (15/9).

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Serão implementadas duas rotas na via: Afonso Pena/Orizonti, entre a rodoviária e o Hospital Orizonti; e Afonso Pena/Serra, entre a rodoviária, a Praça da Bandeira e o Bairro Serra. Segundo a PBH, a retomada do serviço atende a uma demanda apresentada pelo Sindicato dos Taxistas Autônomos de Minas Gerais (Sincavir/MG).

Durante a operação, os condutores poderão utilizar os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo ao longo dos itinerários. A parada só poderá ocorrer mediante solicitação de embarque no ponto ou de desembarque de um passageiro que já esteja no veículo.

Os táxis não poderão permanecer parados nos pontos de ônibus à espera de passageiros, nem os motoristas poderão abordar ou chamar usuários para embarque. Segundo a PBH, a retomada do serviço foi autorizada após um teste operacional realizado desde 2025, que teria demonstrado não haver impacto significativo na utilização do transporte coletivo convencional.

Pela primeira vez, o serviço de lotação poderá ser prestado por veículos de até sete lugares. Segundo a PBH, a utilização desses modelos atende a uma solicitação apresentada por representantes da categoria.

Nesse caso, uma nova regra estabelece que, quando o acesso à terceira fileira de assentos exigir o rebatimento ou deslocamento da fileira intermediária ou auxílio do motorista para entrada e saída, o embarque e desembarque não poderão ocorrer nos pontos de ônibus. Nessas situações, os motoristas deverão parar em pontos de táxi ou locais regulamentados.

Fim do serviço na Av. do Contorno

Por outro lado, a chamada Rota Contorno do serviço de táxi-lotação será paralisada. O fim desse tipo de transporte naquela avenida já era especulado desde o ano passado. A PBH não informou detalhes sobre a decisão.

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Táxis em trincheira

Outra medida envolvendo o serviço de táxi será um teste de 90 dias para avaliar a circulação dos veículos pela trincheira José de Souza Machado, que liga as avenidas Pedro I e Vilarinho, na Região Norte. Equipes da Sumob acompanharão a operação e avaliarão os impactos no trânsito.