MG: Lobo-guará ferido é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um lobo-guará foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) no município de Sacramento, na Região do Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (10/9). O animal foi encontrado nas proximidades da BR-464, na altura do km 430.

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De acordo com informações do CBMMG, o lobo-guará estava debilitado, apresentava lesões e aparentava estar doente. Utilizando uma jaula, os militares conseguiram capturar o mamífero sem que os integrantes da equipe ficassem feridos.

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Depois do resgate, o lobo-guará foi transportado pelos militares até Uberaba, no Triângulo Mineiro. Lá, ele foi encaminhado a um hospital veterinário, onde ficou sob cuidados especializados para avaliação e tratamento das lesões.