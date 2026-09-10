Idoso é multado em R$ 136 mil por manter 75 canários em cativeiro

Um idoso de 71 anos foi multado em R$ 136.352,14 por manter 75 canários-da-terra em cativeiro e por maus-tratos aos animais em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (9/9) na Rua Mário Maximiliano Ribeiro, no Bairro Castro Pires.

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Durante a fiscalização, equipes da Polícia Militar encontraram 71 canários-da-terra vivos e quatro mortos. As aves estavam em gaiolas extremamente sujas, sem água e sem comida, situação que, conforme a ocorrência, caracterizou maus-tratos.

Os policiais também contabilizaram 63 gaiolas de madeira, cinco armadilhas do tipo alçapão e nove transportadores utilizados para a captura e o transporte dos animais.

De acordo com o registro, o proprietário informou que já havia sido criador amador de aves, mas deixou de pagar as taxas da atividade em 2018. Ele também afirmou que pretendia soltar os pássaros na semana seguinte e disse não saber a procedência dos animais mortos e das armadilhas encontradas no imóvel.

A fiscalização resultou em um Auto de Infração Ambiental/Sisema, no valor de R$ 136.352,14. A autuação considerou infrações relacionadas à manutenção de espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro, aos maus-tratos que resultaram na morte de animais e à guarda ou posse de objetos utilizados na caça.

Os 71 canários-da-terra vivos, todos sem anilhas de identificação, passaram por avaliação visual. Conforme a equipe, as aves apresentavam comportamento arisco, reação típica de animais em estado bravio, boa aptidão para o voo e não tinham lesões aparentes.

Diante das condições dos animais e da avaliação de que o encaminhamento imediato a um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) poderia provocar estresse e risco de morte, os policiais decidiram pela libertação das aves em seu habitat natural, em uma área de mata preservada na zona rural de Teófilo Otoni.

As gaiolas, armadilhas e transportadores utilizados na manutenção irregular dos animais foram apreendidos e, posteriormente, destruídos ou inutilizados.

O homem foi informado sobre a ocorrência dos crimes ambientais e assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Teófilo Otoni quando for intimado. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, ele não permaneceu preso em flagrante.

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Além da multa, o proprietário foi notificado a não manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem autorização legal e a interromper as atividades irregulares.