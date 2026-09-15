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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Policial civil suspeito de 'plantar' droga contra família seguirá preso

Homem e mais dois agentes são investigados pela corregedoria da corporação por suspeita de forjar apreensão de barra de maconha na casa de um conselheiro tutelar na Pampulha

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Estado de Minas
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Repórter
15/09/2026 14:36

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A apuração da PCMG apontou que os menores permaneciam no ambiente durante o período de funcionamento do espaço
Corregedoria-Geral de Polícia Civil deflagrou uma operação contra os três policiais suspeitos de forjar provas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Pampulha crédito: PCMG/Reprodução

Um dos policiais civis suspeitos de forjar uma apreensão de drogas no Bairro Bandeirantes, na Pampulha, em Belo Horizonte, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A decisão foi dada em audiência de custódia na manhã desta terça-feira (15/9). Ele e outros dois agentes da mesma corporação são investigados por “plantar” drogas na casa de uma família durante uma operação realizada há um mês. 

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Na audiência de custódia, foi verificado se o mandado de prisão foi cumprido corretamente e se os direitos do acusado foram respeitados. Em seguida, o processo foi encaminhado para a vara que expediu o mandado de prisão contra o homem. 

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil deflagrou, nessa segunda-feira (14/9), a operação contra os três policiais suspeitos de forjar provas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Pampulha. Os agentes teriam colocado uma barra de maconha na casa de um conselheiro tutelar em uma operação realizada em 7 de agosto. 

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Na ocasião, o conselheiro e o filho dele foram presos em flagrante sob a suspeita de tráfico de drogas. Pai e filho seguem presos desde então no Ceresp da Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. A reportagem procurou a defesa da família, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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