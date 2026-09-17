Bois são lançados carreta em acidente na BR-116, em Minas
Carreta tombou por volta das 3h na altura do km 502, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Bombeiros aguardam empresa para avaliar estado dos animais
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Uma carreta carregada com bois tombou na madrugada desta quinta-feira (17/9), no km 502 da BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Dois bois foram arremessados pela parte traseira do veículo após o acidente.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou às margens da rodovia. A corporação avaliou formas de acessar o compartimento onde estavam os demais animais, mas o trabalho não pôde ser realizado naquele momento por falta de segurança para a guarnição.
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A carreta havia saído da Bahia e seguia para uma fazenda em Raul Soares, na Zona da Mata mineira. O motorista sofreu apenas um corte na região da orelha e não precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ele recebeu os primeiros socorros de um morador que trabalha em uma borracharia próxima ao local do acidente.
O motorista informou que não soube precisar a quantidade de bois que eram transportados na carreta. Até o momento, também não há informações sobre o estado de saúde dos animais, que permanecem no compartimento.
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A empresa responsável pela carga ficou encarregada de providenciar um guindaste para movimentar a carreta. Depois que o veículo estiver em uma posição segura, os bombeiros poderão, se necessário, realizar a abertura do compartimento para retirar os animais.