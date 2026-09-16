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MORTE NAS ESTRADAS

Sobe para 6 o número de mortos em acidente na BR-116, em MG

Bombeiros atualizaram número de vítimas na manhã desta quarta-feira (16) para 40. Colisão entre ônibus e carreta ocorreu em Cachoeira de Pajeú

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Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/09/2026 07:57

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Equipes de resgate foram mobilizadas para atender à ocorrência
Equipes de resgate foram mobilizadas para atender à ocorrência crédito: Reprodução

Subiu para seis o número de mortos no grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. O novo balanço foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (16/9).

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Segundo a corporação, 40 pessoas ficaram feridas. A ocorrência foi encerrada e a rodovia está liberada.

A colisão aconteceu por volta das 20h30 dessa terça-feira (15/9) na altura do km 25 da BR-116, no Povoado Tancredo Neves, região do entroncamento conhecido como Trevo de Cariri, próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender as vítimas.

Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes e pelo menos nove feridos. Com o avanço do atendimento, o balanço foi atualizado para seis mortes e 40 pessoas feridas.

A BR-116 chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi liberada à 0h35 desta quarta-feira.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

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As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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