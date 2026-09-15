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Tragédia na estrada

Médico que morreu em acidente será sepultado em Porteirinha nesta quarta

Morte do ortopedista Hugo Leonardo Vieira repercutiu nas redes sociais em Montes Claros e Janaúba

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
15/09/2026 20:57

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Morte do médico Hugo Leonardo Mendes causou grande repercussão nas redes sociais
Morte do médico Hugo Leonardo Mendes causou grande repercussão nas redes sociais crédito: redes sociais/divulgação

O corpo do médico ortopedista Hugo Leonardo Vieira Mendes, de 38 anos, será sepultado na tarde desta quarta-feira (16/9), em Porteirinha, no Norte de Minas. Ele morreu na noite de segunda-feira (14/9), no Hospital Regional de Janaúba (na mesma região), onde estava internado havia cinco dias após sofrer um grave acidente automobilístico.

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A morte de Hugo Leonardo causou grande repercussão nas redes sociais em Janaúba e em Montes Claros (cidade-polo do Norte de Minas), onde ele era muito conhecido na área de saúde. Ele também já tinha prestado serviços em Montes Claros.

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O médico ficou gravemente ferido em acidente ocorrido na MG-122, entre Janaúba e Porteirinha, também no Norte do estado, na quinta-feira (10/9). O carro dirigido por ele bateu de frente com outro veículo. Hugo sofreu fraturas múltiplas nos braços e pernas. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), sendo intubado no local do acidente.

Em seguida, foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba, onde foi submetido à cirurgia. Após o anúncio da morte do ortopedista, na noite de segunda-feira, a família anunciou a retirada dos seus órgãos para doação.

Nesta terça-feira, a clínica onde Hugo Leonardo trabalhava em Janaúba divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do profissional e destacando a sua dedicação e amor à medicina.

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“Um médico dedicado, brilhante, humano. Um amigo. Um parceiro. Alguém que fez da própria vida uma forma de servir o próximo. Dr. Hugo cuidou de tantos pacientes, ouviu tantas histórias, acolheu tantas dores e exerceu a medicina com dedicação que todos”, diz a mensagem divulgada pelas redes sociais, seguida de vários comentários sobre o profissional que perdeu a vida de forma trágica.

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