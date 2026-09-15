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ELEIÇÕES 2026

Lula vai a Montes Claros nesta quinta-feira (17/9)

Enquanto vive momento crítico da campanha, presidente chega a Minas pela terceira vez

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
15/09/2026 19:33

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Lula durante comício em Belo Horizonte
Lula disputará a eleição para a Presidência pela sétima vez crédito: Douglas MAGNO / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a Minas Gerais nesta semana para uma agenda de campanha em Montes Claros, no Norte do estado.

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Na quinta-feira (17/9), o petista participa de uma caminhada ao lado do candidato ao governo do estado Patrus Ananias (PT). Natural de Bocaiuva, o deputado federal tem forte ligação com o Norte de Minas.

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As candidatas ao Senado do “Time do Lula”, Áurea Carolina (Psol) e Marília Campos (PT) também estarão presentes.

Lula em Montes Claros

A caminhada está marcada para a avenida Queluz, no bairro Maracanã. Após cerca de 1km, o ato termina na Praça Antônio Jorge da Silva.

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Lula já esteve em Minas duas vezes para atos desta campanha. Ambos foram em Belo Horizonte, ainda em agosto. Ele também passou por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, mas para ato institucional da Presidência.

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