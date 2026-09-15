Pesquisa CNT/MDA: Lula lidera disputa contra Flávio nos dois turnos

Pesquisa eleitoral CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (15/9) mostra a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas disputas de 1° e 2° turno.

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O levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra o petista liderando o cenário de primeiro turno com 40,5%, contra 30,4% registrados por Flávio Bolsonaro, uma diferença de 10,1 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 3%; Renan Santos (Missão), com 2,7%; e Romeu Zema (Novo), com 1%. Outros candidatos somam 1,1%, brancos e nulos são 6%, e os indecisos chegam a 7,5%.

A pesquisa também indica vantagem de Lula sobre Flávio em um eventual segundo turno. Questionados sobre em quem votariam nesse cenário, 47,3% dos entrevistados escolheram o presidente, enquanto 40% optaram pelo senador. Brancos e nulos somam 10,2%, e 2,5% não souberam responder.

Na rodada anterior da CNT/MDA, realizada em agosto, Lula aparecia com 48% das intenções de voto no segundo turno contra 39,1% de Flávio. Na comparação entre os dois levantamentos, o presidente oscilou 0,7 ponto percentual para baixo, enquanto o senador avançou 0,9 ponto.

O petista também vence todos os demais cenários testados em simulações de segundo turno. Contra Augusto Cury, Lula marcou 45,3%, ante 38,4% do candidato do Avante. Em uma disputa contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 46,4%, enquanto o ex-governador de Goiás registra 37,3%.

No cenário contra Renan Santos, o presidente tem 47,3%, contra 33,9% do candidato do Missão. Já em um eventual segundo turno contra Romeu Zema, Lula alcança 47,7%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 34,5%.

A pesquisa ouviu, presencialmente, 2002 pessoas entre 9 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06902/2026.

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